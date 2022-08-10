كاف يعتمد 6 ملاعب مصرية في الموسم الجديد من المسابقات الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد سعيد

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على اعتماد 6 ملاعب للأندية والمنتخبات المصرية في الموسم الجديد.

واعتمد "كاف" ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية وبرج العرب والسويس للأندية المصرية في المسابقات القارية بموسم (2022-2023).

النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا تشهد مشاركة الأهلي والزمالك، فيما يشارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وفي حالة فاز الاتحاد المنستيري التونسي على الجيش الرواندي في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، سيواجه الأهلي في دور الـ32 من البطولة على ملعب "مصطفى بن جنات" في المنستير، بعد اعتماده من قبل الاتحاد الأفريقي.

وفي حالة تأهل الزمالك والاتحاد الليبي إلى دور الـ32، ستقام المباراة بينهما على ملعب "بنينا" في مدينة بنغازي الليبية.