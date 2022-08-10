فيرنر: أريد تسجيل الأهداف للمشاركة في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - د ب أ

أكد تيمو فيرنر، مهاجم المنتخب الألماني، أنه لا يرى نفسه منقذا، بعد عودته إلى فريقه السابق لايبزج، مشيرا إلى رغبته في اللعب باستمرار وتسجيل الأهداف سعيا للمشاركة في كأس العالم بقطر العام الجاري.

وأكمل فيرنر صفقة انتقاله إلى لايبزج قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 20 مليون يورو، حيث لعب في الدوري الإنجليزي عامين بعد فترته الأولى في لايبزج، لكنه لم يشارك كثيرا هناك.

كان فيرنر قد انضم إلى لايبزج عام 2016 قادما من شتوتجارت وسجل 93 هدفا في 158 مباراة قبل الانضمام إلى تشيلسي مقابل 53 مليون يورو في عام 2020.

وقال فيرنر، اليوم الأربعاء: "لطالما دعمتني الجماهير في الأوقات الصعبة التي مررت بها في لايبزج، وهذا هو سر سعادتي باللعب مع الفريق مجددا، لست المسيح، ولكنني تيمو فيرنر".

وأضاف: "أعتقد أن مستوى التشجيع الذي حظيت به منذ اعلان عودتي كان رائعا، أنا سعيد لعودتي إلى هنا".

وأوضح: "أنا سعيد حقا بعودتي إلى لايبزج، آخر 24 ساعة كانت مثيرة بالنسبة لي، ومن الرائع رؤية بعض الوجوه المألوفة مجددا".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لتسجيل أكبر عدد من الأهداف قدر الإمكان، الجوائز الفردية في المرتبة الثانية بالنسبة لي في الأولويات، هناك العديد من المهاجمين الجيدين في الدوري وأهداف عدة يتم تسجيلها".

كان المحفز الأهم بالنسبة لفيرنر لمغادرة تشيلسي هو لعب وقت كاف قبل انطلاق كأس العالم في قطر، حيث يرغب في حجز مكان له في التشكيل الأساسي للفريق.

وأوضح فيرنر: "سيكون هناك كأس العالم هذا العام، وهذا أمر لا يتكرر في مسيرة اللاعب، أرغب في التحضير له بأفضل طريقة ممكنة، لقد كان واضحا بالنسبة لي أن لايبزج هو الفريق المناسب في تلك المرحلة".

وكشف فيرنر عن مناقشته مسألة انتقاله إلى لايبزج مع المدير الفني للمنتخب الألماني هانزي فليك.

وتابع فيرنر: "أنه يعتبر فكرة العودة إلى لايبزج جيدة للغاية، من المهم بالنسبة له أن أخوض عددا من المباريات قبل كأس العالم وليس اللعب على فترات مثلما كان الحال في تشيلسي".