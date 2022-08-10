الامارات | حكم نهائي بسجن مرتضى منصور شهراً.. ومصيره بيد رئيس النادي الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى رئيس نادي الزمالك المصري المستشار مرتضى منصور صدمة قوية اليوم، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في مصر بسجنه لمدة شهر بسبب التهمة المرفوعة ضده بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. وجاء الحكم بحسب صحيفة "الأهرام" المصرية مع الشغل والنفاذ ويعتبر حكما نهائيا، وذلك تعديلا لحكم سابق بسجنه لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع غرامة 10 آلاف جنيه مصري.

وكان الخطيب قد اتهم مرتضى منصور بسبه وقذفه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن صحف مصرية اليوم كشفت عن أن مصير مرتضى منصور وحتى لا يسجن، بيد رئيس النادي الأهلي فقط، القادر على تغيير ذلك في حال قرر التصالح والتنازل عن حقه.