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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتجه الأنظار اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، التي تستضيف مواجهة ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، وآينتراخت فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي.

ما هو الموعد والتشكيلة المتوقعة لمواجهة ريال مدريد وآينتراخت؟

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش، في ملعب "أولمبيك ستاديون".

وستكون المباراة أول مواجهة رسمية بين الفريقين منذ لقائهما الشهير في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 على ملعب "هامبدن بارك" في غلاسغو والذي انتهى بفوز استعراضي للريال 7-3 ليحرز لقبه القاري الخامس تواليا.

ويخوض ريال مدريد مباراة الكأس السوبر للمرة الثامنة في تاريخه وسبق له أن أحرزها أربع مرات، علما بأن المدير الفني الحالي للريال، الإيطالي كارلو أنشيلوتي لم يخسر أي مرة فيها، فتوج على رأس الجهاز الفني لميلان الإيطالي عامي 2003 و2007، ومع ريال مدريد عام 2014.

أما آينتراخت فرانكفورت، فيبحث عن تحقيق لقب السوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخه.

ويتوقع أن يدخل ريال مدريد المباراة بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: ديفيد ألابا، إدير ميليتاو، داني كارفاخال، وفيرلان ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، وتوني كروس.

في خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.

أما آينتراخت فرانكفورت فمن المنتظر أن يلعب بتشكيلة تضم حارس المرمى كيفين تراب وأمامه إيفان نديكا، وتوتا، وإلمامي توريه في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط، غابريل سو وبجواره سباستيان رودي ويمينا أنسجار كونايف ويسارا كريستوفر لينز وفي الهجوم دايتشي كامادا، وماريو غوتزه، ورافائيل سانتوس.

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه الرسمية لخوض مواجهته الحاسمة أمام نظيره آينتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

ويستضيف ملعب "هلسنكي الأولمبي"، المواجهة التي تجمع بين الملكي وفرانكفورت، والمقررة مساء الغد الأربعاء.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد 25 لاعبا من الفريق بالكامل دون أي غيابات، على أن يستبعد لاعبين فقط خلال المباراة.

وتواجد الثنائي ألفارو أودريوزولا، وماريانو دياز، ضمن القائمة، على الرغم من الشكوك التي تحيط بمستقبل اللاعبين مع ريال مدريد، فيما ظهر أيضا، تشواميني وروديجير، صفقتا الميرنغي الجديدتان.



وفي ما يلي قائمة ريال مدريد لمواجهة فرانكفورت:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لويس لوبيز.

خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، فاييخو، ناتشو، ألفارو أودريوزولا، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، لوكاس فاسكيز، تشواميني، داني سيبايوس، كامافينجا.

خط الهجوم: هازارد، كريم بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، ماريانو دياز.

ويشارك ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الأوروبي، بصفته حامل لقب كأس السوبر الأوروبي، فيما يشارك فرانكفورت بعد نيله لقب الدوري الأوروبي.

أعلن نادي إشبيلية توصله لاتفاق لضم لاعب وسط ريال مدريد، الإسباني إيسكو.

ولم يجدد إيسكو عقده مع الريال، ومن المقرر أن يوقع عقدا لمدة عامين مع إشبيلية، بعد اجتيازه الكشف الطبي في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وقال إشبيلية إن إيسكو (30 عاما)، متواجد بالفعل في إشبيلية لوضع اللمسات الأخيرة على عقده.

وستكون هذه ثالث صفقة للفريق الأندلسي هذا الموسم، بعد أن جلب المدافعين، ماركاو وأليكس تيليس، للمساعدة في تعويض رحيل جول كوندي ودييغو كارلوس.

ويلعب إيسكو مع ريال مدريد منذ انتقاله إليه قادما من مالغا عام 2013، لكنه لم يشارك كثيرا مع الفريق الملكي في المواسم الماضية.

كما فقد إيسكو مكانه في تشكيلة المنتخب الإسباني بعد غيابه مع النادي الملكي.

وكان يولن لوبيتيغي، المدير الفني الحالي لإشبيلية، درب إيسكو عندما كان في أوج تألقه مع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا.

ويفتتح إشبيلية مشواره في الدوري الإسباني أمام مضيفه أوساسونا يوم الجمعة المقبل.

وأنهى الفريق الأندلسي الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري الإسباني، ما يؤهله للمشاركة في نسخة دوري أبطال أوروبا المقبلة.