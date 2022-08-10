المستشار القانوني للأهلي يعلن صدور حكم بحبس مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)".

وأضاف عثمان أن الخطيب اتهم مرتضى منصور بالسب والقذف والطعن في عرضه وخدش سمعة عائلته.

وكانت محكمة جنح اقتصادية برئاسة المستشار شريف البيلي قضت بحبس مرتضى منصور لمدة عام واحد مع الشغل.

واستأنف مرتضى منصور أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم، ليصبح واجب النفاذ فورا، بحسب ما أشار إليه عثمان.