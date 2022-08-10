الدرندلي يكشف دور فيتوريا في اختيار ميكالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن طريقة اختيار ميكالي لتدريب المنتخب الأوليمبي، ودور فيتوريا في ذلك.

وقال الدرندلي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميكالي: "نحن نريد أن ننهض بالكرة المصرية وهذا هو هدفنا".

وأكمل: "بركات عرض علينا العديد من السير الذاتية، وكان اختيارنا بالإجماع على ميكالي، وهذا كان بترحيب من فيتوريا؛ لأن ميكالي مدرب كبير، ولكن الاختيار في الأساس للاتحاد، خصوصا مع تقارب المدرسة البرتغالية مع البرازيلية".

وأردف: "الاتحاد المصري وضع خطة طويلة الأجل بدأت بالمنتخب الأول ثم لجنة الحكام ثم المنتخب الأوليمبي ونتمنى أن نترك بصمة في الكرة المصرية".

وأضاف: "بركات قام بمجهود كبير خلال الفترة الماضية ليصل إلى مدرب كبير قادر على تولي مسؤولية المنتخب الأوليمبي".

واختتم: "المنتخب الأوليمبي لا يقل أهمية عن المنتخب الأول وهو مستقبل كرة القدم المصرية ونريد أن نجد أكثر من محمد صلاح في مصر".