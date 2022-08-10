الدحيل يعلن في بيان رسمي طبيعة إصابة ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أصدر نادي الدحيل القطري، بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، يكشف من خلاله طبيعة إصابة الدولي التونسي فرجاني ساسي.

ووفقًا لما جاء عبر الموقع الرسمي لنادي الدحيل، فإن ساسي تعرض للإصابة في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الوكرة والتي جاءت ضمن الجولة الأولى.

ولم يكشف الموقع الرسمي للنادي القطري مدة غياب ساسي عن الملاعب، حيث أشار نادي الدحيل إلى أن الدولي التونسي سيغيب عن المباريات المقبلة.

وكان ساسي ارتبط اسمه بالخروج من نادي الدحيل بحسب تقارير صحفية قطرية وتونسية، قبل أن يخرج سالم المري مدير قطاع الكرة مؤكدًا بقاء اللاعب حتى نهاية عقده. (طالع التفاصيل)

جدير بالذكر أن ساسي انتقل إلى الدحيل في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك، حيث يرتبط صاحب الـ30 عامًا بعقد حتى عام 2024.