بركات: ميكالي كان يريد تدريب منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشف محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس اختيار البرازيلي روجيرو ميكالي، لتولي قيادة منتخب مصر الأوليمبي، مؤكدا أنه أفضل اختيار.

وقال محمد بركات، خلال المؤتمر الصحفي لتقديم ميكالي: "حازم إمام استطاع التعاقد مع مدرب كبير لتدريب المنتخب الأول، وأنا كنت متولي ملف مدرب المنتخب الأوليمبي".

وأضاف بركات: "قائمة المدربين اقتصرت على 6، وتم اختيار ميكالي بإجماع أصوات المجلس كله، والحقيقة أنه أفضل اختيار خصوصا بعد ذهبية الأولمبياد، كما أنه عمل في المنطقة العربية".

وأكمل: "المفاوضات مع ميكالي لم تأخذ وقتا طويلا، وهو كان يريد تدريب المنتخب المصري، وهذا ما جعلها سهلة ولدينا طموحات كبيرة معه".

وأردف: "نريد المنافسة على ميدالية، وسيتواجد في الجهاز الفني مدرب حراس مصري ومدرب مساعد، وهو المسؤول عن تواجد مدير للمنتخب أم لا".