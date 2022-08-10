ميكالي يكشف موقفه من ضم صلاح للمنتخب الأولمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأولمبي، أنه يسعى لتكرار النجاحات التي حققها مع منتخب بلاده، مشيرا إلى رغبته في ضم محمد صلاح، نجم ليفربول، إلى فريقه.

وعقد اتحاد الكرة مؤتمرا صحفيا اليوم الأربعاء لتقديم ميكالي كمدرب جديد لمنتخب مصر الأولمبي، بعد أيام قليلة من الإعلان عن التعاقد معه.

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي: "أتشرف بقيادة المنتخب المصري الأولمبي وأشعر أنني في بيتي هنا في مصر، وأسعى لتكرار ما حققته مع المنتخب البرازيلي".

وأضاف: "العمل في السعودية والإمارات ساعدني على فهم طبيعة كرة القدم في المنطقة العربية التي تختلف عن البرازيل".

وكان ميكالي (53 عاما) قاد منتخب البرازيل للتتويج بذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، كما عمل في المنطقة العربي مع ناديي الهلال السعودي والظفرة الإماراتي.

وتلقى المدير الفني البرازيلي سؤالا بخصوص اختيار محمد صلاح ضمن ثلاثي اللاعبين الكبار (فوق السن) في أولمبياد باريس 2024، فأجاب قائلا: "أي مدرب في العالم يتمنى أن يكون صلاح لاعبا في فريقه، من واقع خبرتي في الأولمبياد أدرك جيدا صعوبة الاستعانة باللاعبين الكبار في ظل تمسك أنديتهم بهم، لكن فيما يتعلق برغبتي فأنا أريد ضمه على الفور".

وأتم: "سنتعاون مع الأندية في ملف الناشئين والفئات السنية، نعلم جيدا أن هناك العديد من اللاعبين الواعدين الذين لا يحصلون على فرصة المشاركة مع الفريق الأول في أنديتهم وسنحاول انتقاء الأفضل من بينهم لتكوين فريق قوي بدنيا وذهنيا ومهاريا".