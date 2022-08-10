المواجهات الإسبانية الألمانية في السوبر الأوروبي ترجح كفة ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد:

يملك ريال مدريد أفضلية على نظيره آينتراخت فرانكفورت قبل موقعة كأس السوبر الأوروبي المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، نظرًا لتفوق الفرق الإسبانية على نظيرتها الألمانية في المواجهات المباشرة بالبطولة.

ويواجه ريال مدريد نظيره آينتراخت فرانكفورت عند الساعة 09:00 من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "هلسنكي الأولمبي" بفنلندا في نهائي كأس السوبر الأوروبي لعام 2022.

والتقى ريال مدريد وفرانكفورت مرة واحدة من قبل جاءت في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960، وتمكن الفريق الملكي من الفوز بنتيجة 7-3 في النهائي الأكثر تهديفًا عبر التاريخ، ليحصد اللقب الخامس على التوالي.

ويحمل ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، فيما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي.

وقبل مباراة اليوم، شهد كأس السوبر الأوروبي 3 مواجهات فقط طرفيها فريقين من إسبانيا وألمانيا عبر التاريخ.

وتمكن الطرف الإسباني من الفوز باللقب في مرتين من المواجهات الثلاث، بينما خطف الألمان لقبًا وحيدًا من أندية الليجا.

وجاءت ثنائية الفرق الإسبانية على حساب الألمان عن طريق برشلونة، بينما حفظ العملاق البافاري بايرن ميونخ ماء وجه أندية البوندسليجا بلقب أمام نظيرتها من الليجا.

وفيما يلي يلقي "يلا كورة" الضوء على المواجهات "الإسبانية – الألمانية" الثلاث في تاريخ كأس السوبر الأوروبي.

برشلونة – فيردر بريمن (1992)

أول مواجهة إسبانية ألمانية في تاريخ كأس السوبر جاءت في نسخة 1992، حيث تقابل برشلونة وفيردر بريمن، وحصد الفريق الأحمر والأزرق اللقب.

وتوج برشلونة بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 1992، بعدما تغلب على سامبدوريا الإيطالي في المباراة النهائية، وهي آخر نسخة للبطولة لشكلها القديم، بينما تغلب فيردر بريمن على موناكو في نهائي كأس الكؤوس الأوروبية.

وقتها كانت البطولة تقام من مباراتي ذهاب وإياب، كما أنها أقيمت في العام التالي 1993.

وتمكن فيردر بريمن من انتزاع التعادل بهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت في فبراير، لكن برشلونة حقق الفوز بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة الإياب التي أقيمت في مارس، ليرفع البارسا اللقب بنتيجة إجمالية 3-2.

بروسيا دورتموند - برشلونة (1997)

لقب برشلونة الثاني في كأس السوبر الأوروبي جاء عام 1997 على حساب فريق ألماني آخر هو بروسيا دورتموند.

وحقق بروسيا دورتموند لقب دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، فيما شارك برشلونة في كأس السوبر هذه المرة بصفته بطل كأس الكؤوس الأوروبية بعدما هزم باريس سان جيرمان في النهائي.

تفوق برشلونة على دورتموند بثنائية دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت في إسبانيا، يناير 1998، فيما انتهى لقاء الإياب الذي أقيم في ألمانيا، مايو من نفس العام، بالتعادل بهدف لمثله، ليحصد الفريق الكتالوني اللقب بنتيجة إجمالية 3-1.

بايرن ميونخ – إشبيلية (2020)

المواجهة الإسبانية الألمانية الثالثة في كأس السوبر الأوروبي جاءت في العام قبل الماضي، حين التقى بايرن ميونخ وإشبيلية، ووقتها كانت الغلبة للطرف الألماني للمرة الأولى والوحيدة حتى الآن.

بايرن ميونخ حصد لقبه الأخير حتى الآن في دوري أبطال أوروبا عام 2020 على حساب باريس سان جيرمان، أما إشبيلية فتغلب على إنتر ميلان في نهائي الدوري الأوروبي.

وتغير نظام البطولة حيث أصبحت من مباراة واحدة على ملعب محايد، وتمكن بايرن ميونخ من انتزاع اللقب الثاني في تاريخه بالبطولة بعد تفوقه على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في مدينة بودابست المجرية.