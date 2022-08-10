الدحيل يوضح.. هل ينتقل فرجاني ساسي إلى الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح سالم المري مدير قطاع الكرة بنادي الدحيل، أن ناديه متمسك بخدمات الدولي التونسي فرجاني ساسي بعد تقارير أشارت برحيل اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مدير قطاع الكرة بنادي الدحيل في تصريحات عبر شاشة "الحياة" :"عند قدوم ساسي كنّا مقتنعين به بأنه سيشكل إضافة فنية كبيرة".

وتابع :"ساسي أنهى الموسم الماضي بشكل مميز وبدأ الموسم الحالي بشكل مميز أيضًا".

وعن رحيل ساسي وعودته لناديه الزمالك، رد :"متمسكون بخدمات ساسي حتى نهاية عقده، ساسي منسجم مع الفريق وهو واحد من أفضل نجوم الفريق والدوري القطري، واللاعب متمسك بنا أيضًا".

وكان فرجاني ساسي انتقل إلى صفوف الدحيل القطري في الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع نادي الزمالك، لينتقل الدولي التونسي إلى الدوري القطري في صفقة انتقال حر.

وكانت تقارير صحفية تونسية ربطت صاحب الـ30 عامًا بالرحيل عن الدحيل بعد الإصابة التي تعرض لها، إلا أن سالم المري كشف غياب اللاعب عن الملاعب لمدة أسبوعين فقط.

ولعب ساسي في الموسم الماضي مع الدحيل 24 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف ويصنع ثلاثة أهداف حاسمة.

وفي الموسم الحالي، خاض ساسي مباراته الأولى ضد الوكرة والتي انتهت لصالح الأخير بنتيجة (4-2) ضمن حسابات الجولة الأولى.