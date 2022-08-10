لمدة موسمين.. سيراميكا يعلن تجديد عقد محمد إبراهيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا عن تمديد عقد محمد إبراهيم ، لاعب خط وسط الفريق الأول.

وكشف النادي خلال بيان له أن تمديد عقد محمد إبراهيم جاء لموسمين مقبلين، في إطار خطة إدارة النادي، لدعم فريق الكرة، والتمسك بالعناصر القادرة على تحقيق أهداف مجموعة كليوباترا خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للتدعيمات القوية، خلال الموسم الجديد.

وأضاف البيان أن محمد إبراهيم يعد أحد الركائز الأساسية في فريق سيراميكا كليوباترا وعنصرا أساسيا يحظى بثقة الجهاز الفني، بقيادة الكابتن أحمد سامي.

وتألق إبراهيم في الفترة الأخيرة مع سيراميكا كليوباترا، ما كان سببًا في عودته لصفوف منتخب مصر في معسكر يونيو الماضي.