كرة يد.. حصول ناشئات مصر على المركز السابع بالفوز أمام أيسلندا ببطولة العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد تحت 18 عامًا، المركز السابع بعد الفوز على أيسلندا في بطولة العالم والمقامة في مقدونيا.

وجاء الفوز على منتخب أيسلندا برميات الترجيح بعد نهاية المباراة بنتيجة التعادل (31 - 31)، لتكون النتيجة النهائية (35-33) بعد إضافة رميات الترجيح.

ناشئات مصر كانوا تعرضوا للخسارة من الدنمارك في ختام الدور الرئيسي من مرحلة المجموعات بنتيجة (32-27)، لنصعد باحتلال المركز الثاني.

وبعد الوصول لدور الثمانية، واجهت ناشئات منتخب مصر ضد المنتخب المجري في دور الثمانية، ليتعرضن للخسارة بنتيجة (28-23).

وفي إطار تحديد المركز من الخامس للثامن واجهت ناشئات منتخب مصر المنتخب السويدي، ليتعرضن لخسارة أخرى بنتيجة (30-27).