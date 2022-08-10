شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مغري يصل باريس سان جيرمان لرحيل نجم الفريق الشاب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تتهافت الأندية الأوروبية حول التعاقد مع العديد من نجوم فريق باريس سان جيرمان خاصة بعد تألقهم خلال الفترة الماضية ورغبة بعضهم في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي بسبب عدم تحقيق البطولات وعدم التناغم مع الفريق حتى الآن.

ولم تكتف الفرق الأوروبية بتقديم عروض للحصول على خدمات بعض اللاعبين الكبار مثل نيمار دا سيلفا وليونيل ميسي، بل تلقى الفريق الفرنسي بعض العروض من أجل التعاقد مع بعض اللاعبين الشباب داخل الفريق العاصمي.

عرض كبير لضم لاعب باريس سان جيرمان الشاب

أرنو كاليمويندو

ووفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن النادي الفرنسي قد تلقى عرضا مغريا من نادي رين الفرنسي من أجل التعاقد مع أرنو كاليمويندو صاحب ال20 عاما في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة أن العقد وصل قيمته إلى 25 مليون يورو بخلاف بعض الحوافز المالية التي سيحصل عليها فريق باريس سان جيرمان ونسبة من إعادة البيع في المستقبل مما جعل الإدارة تفكر في العرض المغري.

وأكملت الصحيفة أنه على الرغم من أهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب، إلا أن النجم الصاعد صاحب ال20 عاما فقط قد اختار اللعب لصفوف رين الفرنسي.

يذكر أن اللاعب قد تم إعارته لمدة موسمين لصفوف لانس نجح خلالهم في التألق وإثبات ذاته وتسجيل 21 هدفا أثناء مشاركته في 65 مباراة.

باريس سان جيرمان يبدأ الدوري بفوز كبير



يذكر أن باريس سان جيرمان قد افتتح مشواره بالدوري الفرنسي للموسم الكروي الجديد بفوز ساحق على كليرمون فوت بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

