موعد مباراة الأهلي والمصري اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الأهلي، نظيره المصري في التاسعة مساء اليوم، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة ال٣٠ لمسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو في المركز الثالث برصيد ٥٩ نقطة من ٢٨ مباراة، بينما يأتي الاتحاد في المركز ال١١ برصيد 33 نقطة.

غيابات الأهلى

وتعد أبرز غيابات الأهلي عن مباراة الاتحاد السكندرى، عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى ومحمد شريف إصابة في العضلة الضامة وحسين الشحات للإصابة في الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر وعمرو السولية وأحمد عبد القادر بسبب تمزق العضلة الخلفية.

كما يغيب لاعبي الفريق الأول للأهلي عن اللقاء بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال مباريات الدوري بالناشئين بعد الأزمة التحكيمية في مباراة فاركو.

تشكيل الأهلي المتوقع:

علي لطفي في حراسة المرمى.

محمد أشرف – محمود متولي – ربيعة – محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، محمد أشرف.

خط الوسط: ديانج – محمد محمود – زياد طارق - بيرسي تاو في خط الوسط.

خط الهجوم: أحمد سيد غريب.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والمصري فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.