الامارات | نهج جديد من الاتحاد الإنجليزي لرفع مستوى الإثارة في "البريميرليغ"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيبدأ عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملاحظة ارتفاع مستوى إثارة المباريات بشكل واضح في الأسبوع الثاني الذي سينطلق السبت القادم بسبع مباريات، وذلك بعد أن وجه الاتحاد الإنجليزي حكام المباريات بعدم احتساب الكثير من الركلات الحرة لتجنب التوقفات الكثيرة التي تتسبب في إهدار الوقت وانخفاض مستوى المباريات وتقليل الزمن الفعلي للمباريات.

وقال الحكم المعتزل مايك دين في مقال نشره في صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية إنه جرى توجيه الحكام بعدم احتساب المخالفات غير المؤذية وترك المباراة تستمر بسلاسة قدر الأماكن، مشيراً إلى أن إيقاف المباراة في الحالات البسيطة يمنع المشجعين من مشاهدة مباريات مثيرة. ويشير مايك دين في مقاله إلى أن الجولة الأولى شهدت العديد من الحالات التي تم فيها الالتزام بالتوجيهات الجديدة من جانب الحكام بدلاً من استخدام الصافرة، وقال: "اللاعبون والمدربون يعرفون هذه القرار قبل انطلاقة الموسم الجديد".

ويرى الحكم السابق أن الجماهير لا ترغب في أن تظل منتظرة لفترة طويلة بينما يقوم اللاعبون بتأخير تنفيذ المخالفات، وأضاف: "الحكام سيحاولون أن يكونوا أقوياء لتطبيق هذا الأمر، يجب على اللاعبين مساعدة الحكام على استمرار اللعب او تنفيذ المخالفات في أسرع وقت ممكن".

وأوضح الحكم أن الجولة الأولى شهدت حالات عددية جرى خلالها استمرار اللعب، وقال: "لقد رأينا كيف أن الدوري الإنجليزي استفاد من هذا النهج الجديد، لقد كانت البداية جيدة لموسم وادر المباريات حكام موهوبين".