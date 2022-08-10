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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه ريال مدريد نظيره فرانكفورت، الأربعاء، على الملعب الأولمبي بفنلندا، في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2022.

القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي 2022



موعد مباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي هو الأربعاء 10 أغسطس/آب 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.



قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المُقرر أن يتم نقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium" بتعليق حسن العيدروس.

تتواجد قناة "beIN Sports 1 HD Premium" الناقلة لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي على القمرين نايل سات وسهيل سات عبر الترددات التالية.

تردد قناة "beIN Sports 1 HD Premium" على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2

تردد قناة "beIN Sports 1 HD Premium" على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عامودي

معدل الترميز: 27500

ترميز القناة: 3/2



حقوق البث المباشر عبر الإنترنت لمنافسات الأندية الأوروبية مملوكة حصريا لشبكة "بي إن سبورتس" أيضا.

لمشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وفرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي، عليك الاشتراك في خدمة "beIN CONNECT".

◄الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويلتقي ريال مدريد مع فرانكفورت، مساء الأربعاء، على الملعب الأولمبي في هلسنكي بفنلندا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022.



ويلعب ريال مدريد المباراة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0، بينما حقق آينتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2020 مبلغا ماليا محددا لبطل كأس السوبر الأوروبي، ومبلغ أقل للوصيف يتم منحه حتى الآن، وسيتواصل تطبيقه في نسخة 2022.



وحين يلتقي ريال مدريد مع آينتراخت فرانكفورت في نهائي السوبر الأوروبي، فإن بطل المسابقة سيحصل على 5 ملايين يورو، بينما سينال الوصيف 3 ملايين و800 ألف يورو.

علمًا بأن ريال مدريد سبق له التتويج 4 مرات بالسوبر الأوروبي، وحال حقق اللقب الخامس سيعادل الرقم القياسي للأكثر تتويجًا الذي يتقاسمه ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

يُذكر أن تشيلسي الإنجليزي هو أخر بطل للسوبر الأوروبي، بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح في 11 أغسطس/آب 2021.

تقام بطولة كأس السوبر الأوروبي بشكل سنوي بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، لكن هناك سنوات لم تُلعب فيها البطولة.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل الدوري الأوروبي، مساء الأربعاء، على ملعب هلسنكي الأولمبي في فنلندا.



بدأت البطولة في نسخة 1973، حين فاز أياكس أمستردام الهولندي، بطل دوري أبطال أوروبا حينها، 6-1 على ميلان الإيطالي في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ميلان وقتها كان بطل كأس الكؤوس الأوروبية، وهي البطولة التي كان يلعب بطلها كأس السوبر الأوروبي حتى تم إلغاء المسابقة عام 2000، ليشارك بطل كأس الاتحاد الأوروبي.



وعلى عادة البطولات الحديثة، فإنها تواجه مشاكل في بداياتها تهدد استمرارها، وهو ما جرى في السوبر الأوروبي.

لم تتعرض كأس السوبر الأوروبي للإلغاء على مدار تاريخها الممتد من 1973 إلى 2022 إلا في 3 مناسبات فقط.

بايرن بطل دوري أبطال أوروبا 1974

المرة الأولى كانت في النسخة الثانية مباشرة عام 1974، حيث كان بايرن ميونخ الألماني هو بطل دوري أبطال أوروبا ومواطنه ماجديبورج هو بطل كأس الكؤوس الأوروبية.

ولم تُلعب المباراة لأن الفريقين فشلا في إيجاد موعد مناسب لإقامة المباراة، وللغرابة بقي بايرن بلا لقب للسوبر الأوروبي حتى عام 2013 حين حقق البطولة بركلات الترجيح على حساب تشيلسي الإنجليزي.

المرة الثانية التي ألغيت فيها كأس السوبر الأوروبي كانت في عام 1981، ولنفس السبب لم يلعب ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا مع دينامو تبليسي الجورجي بطل كأس الكؤوس الأوروبية.

الإلغاء الثالث والأخير كان في نسخة 1985، حيث كان يفترض أن يلتقي يوفنتوس الإيطالي بطل دوري الأبطال مع إيفرتون الإنجليزي بطل كأس الكؤوس.

وأُلغيت المباراة بسبب عقوبة حظر مشاركة الأندية الإنجليزية في البطولات الأوروبية لـ5 سنوات، على خلفية أحداث ملعب هيسيل في بلجيكا في نهائي دوري أبطال أوروبا 1985 بين ليفربول ويوفنتوس والتي راح ضحيتها 39 شخصًا.