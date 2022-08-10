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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ازداد غضب لاعبي مانشستر يونايتد، من تصرفات البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي مازالت الشكوك تحوم حول مصيره مع "الشياطين الحمر" في ظل رغبته بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، يفضل عدد من اللاعبين أن يرحل رونالدو عن الفريق، بدلا من الوصول إلى الطريق الحالي، المسدود بينه وبين النادي.

كيف أثار النجم "رونالدو" غضب لاعبي اليونايتد؟



وأضافت الصحيفة البريطانية، أن رونالدو يمتلك حلفا بالفعل من اللاعبين في الفريق، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الآخرين الذي بدأوا يشعرون بالضجر الشديد من طريقة تعامله.

ويريد رونالدو مغادرة مانشستر يونايتد بعد 12 شهرا فقط من انضمامه للفريق، إلا أن الشياطين الحمر يرفضون رحيله.

ويرى رونالدو أن لديه اتفاق ودي مع الإدارة، أنه في حال فشل اليونايتد في التأهل لدوري الأبطال، سيتم السماح له بالرحيل، إلا أن مانشستر يونايتد يرفض بيعه.

أكدت مصادر من داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي أن هناك حالة غضب عارم داخل صفوف الفريق بسبب وضعية البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال مصدر من داخل النادي في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "هناك غضب متزايد داخل صفوف الفريق بسبب موقف رونالدو وسلوكه تجاه النادي".



وأكمل: "ما يقوم به رونالدو يزعج الكثير من اللاعبين الآن، بالطبع لديه حلفاء داخل الفريق ولكن أغلب عناصر الفريق سئموا من الطريقة التي تسير بها الأمور".

ويريد رونالدو الخروج من مانشستر يونايتد خلال صيف العام الحالي 2022، بعد عام على عودته إلى أولد ترافورد بسبب فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا، لكن النادي يرفض بيعه.

رونالدو من جانبه يؤمن أن هناك اتفاق نبلاء بينه وبين إدارة النادي على السماح له بالرحيل حال الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا.



خورخي مينديز وكيل اللاعب ناقش الرئيس التنفيذي ريتشارد أرنولد بشأن بيع رونالدو حال وجود عرض جيد، لكن الإدارة رفضت الأمر برمته مما أغضب معسكر الدون.

رونالدو رد على هذا الأمر بالتغيب عن معسكر الفريق التحضيري للموسم الجديد قبل أن يعود في ودية رايو فاليكانو، لكن عند استبداله غادر الملعب قبل نهاية المباراة ما تسبب في غضب المدرب إريك تين هاج.

خلال مباراة مانشستر يونايتد الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ضد برايتون الأحد دخل البرتغالي في الدقيقة 53 لقلب تأخر فريقه 2-1، لكن النتيجة ظلت على حالها.

اعترف كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني، بتأثير رحيل كريستيانو رونالدو على مستواه في الفريق الملكي.

وأعرب الفرنسي كريم بنزيما عن رضاه بعد أن صار قائد ريال مدريد الأول عقب رحيل مارسيلو.



وأشار بنزيما إلى أن رحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب دورا في تطوره كلاعب لأنه شعر بأنه يجب عليه تغيير طريقة لعبه وطموحه.

وقال بنزيما في مؤتمر صحفي قبل كأس السوبر الأوروبي غدا أمام آينتراخت فرانكفورت: "صحيح أنني سجلت أهدافا كثيرة بعد رحيل كريستيانو، لكن طريقة لعبي في وجوده كانت مختلفة، كصانع.



وأكمل: "لقد ساعدني كثيرا داخل وخارح الملعب، علم أنني قادر على المزيد، وحين رحل، اضطررت إلى تغيير طريقة لعبي وطموحاتي".

وتذكر بنزيما النجاح في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الذي يسمح للفريق غدا بلعب كأس السوبر الأوروبي وقال: "كان الطريق صعبًا وجيدا جدا بالنسبة لنا، لأن كل مباراة كانت معركة".



وحول الكرة الذهبية قال: "لست من يقول أنا الأفضل أم لا، أقدم كل عام أقصى ما لدي في أفضل فريق في العالم".

وأضاف بنزيما: "الكرة الذهبية ليست في رأسي، المهم أولا وفي كل عام هي ألقاب الفريق، الأمور الفردية تأتي لاحقًا".

وبخصوص تقدمه في السن، حيث سيكمل 35 عاما في ديسمبر/كانون أول المقبل قال: "لا وجود للسن، صحيح أننا لم نعد صغارا لكننا ندرب أجسادنا كثيرا في الملعب وخارجه ونرتاح جيدا".

وعن مسيرته مع الريال قال: "لم أتخيل حمل شارة القيادة، وصلت إلى هنا وعمري 21 وكل ما في رأسي هو التتويج بدوري الأبطال والانتصار والفوز بالألقاب".

وأكمل: "كوني قائد ريال مدريد مسألة تجعلني سعيدًا وفخورا بعملي".