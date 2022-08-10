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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر الأوروبي، والتي تجمع بين ريال مدريد الإسباني وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويلتقي ريال مدريد مع فرانكفورت، مساء الأربعاء، على الملعب الأولمبي في هلسنكي بفنلندا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2022.

كل ما تريد معرفته حول جوائز كأس السوبر الأوروبي 2022



ويلعب ريال مدريد المباراة بصفته بطل دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليفربول الإنجليزي 1-0، بينما حقق آينتراخت فرانكفورت لقب الدوري الأوروبي بالفوز على رينجرز الإسكتلندي بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



حدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عام 2020 مبلغا ماليا محددا لبطل كأس السوبر الأوروبي، ومبلغ أقل للوصيف يتم منحه حتى الآن، وسيتواصل تطبيقه في نسخة 2022.



وحين يلتقي ريال مدريد مع آينتراخت فرانكفورت في نهائي السوبر الأوروبي، فإن بطل المسابقة سيحصل على 5 ملايين يورو، بينما سينال الوصيف 3 ملايين و800 ألف يورو.

علمًا بأن ريال مدريد سبق له التتويج 4 مرات بالسوبر الأوروبي، وحال حقق اللقب الخامس سيعادل الرقم القياسي للأكثر تتويجًا الذي يتقاسمه ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

يُذكر أن تشيلسي الإنجليزي هو أخر بطل للسوبر الأوروبي، بعد الفوز على فياريال الإسباني بركلات الترجيح في 11 أغسطس/آب 2021.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إطلاق دوري السوبر الأفريقي بدءا من موسم 2023-2024.

واحتضنت مدينة أروشا بتنزانيا، اليوم الأربعاء، الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكاف، وحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.



واستمرت الجمعية العمومية على مدار 3 ساعات كاملة، ناقش فيها أعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم العديد من القضايا المهمة.

وبعد نهاية الجمعية العمومية، عقد موتسيبي وإنفانتينو مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن انطلاق بطولة دوري السوبر الأفريقي بدءا من الموسم المقبل 2023-2024.



وكان موتسيبي قد أعلن في وقت سابق أن جوائز بطولة دوري السوبر الأفريقي ستصل إلى 100 مليون دولار، يحصل منها البطل على 10 ملايين.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن موتسيبي حصول كل نادٍ مشارك في البطولة على 3.5 مليون دولار، من أجل إبرام تعاقدات قوية، وتحمل مصاريف السفر.

كشفت تقارير صحفية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر تقديم موعد بداية كأس العالم 2022 في قطر لمدة 24 ساعة من أجل أصحاب الأرض.

وأجرى الفيفا في الأول من شهر أبريل/نيسان الماضي قرعة كأس العالم 2022، حيث وقعت قطر صاحبة الأرض في المجموعة الأولى إلى جوار هولندا والإكوادور والسنغال.



وتقرر وقتها أن تلعب هولندا مباراة الافتتاح ضد السنغال يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني موعد انطلاق البطولة، على أن تلعب قطر مع الإكوادور في وقت لاحق من نفس اليوم.

موقع "ذا أتلتيك" البريطاني كشف في تقرير له أن قطر طلبت من الفيفا خوض مباراة افتتاح المسابقة ضد الإكوادور، حيث طلبت أن يقام اللقاء يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

علمًا بأن الموعد الأصلي للقاء قطر والإكوادور هو يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة بعد 6 ساعات من لقاء هولندا والسنغال.

وبحسب الموقع الإنجليزي، فينتظر أن يقوم مكتب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم برئاسة جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، ورؤوساء الاتحادات القارية الـ6 بالموافقة على هذا المقترح، مما يعني تعديل موعد كأس العالم لينطلق من 20 نوفمبر/تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

تجدر الإشارة إلى أن حامل اللقب كان هو من يلعب مباراة افتتاح كأس العالم بشكل منتظم حتى نسخة 2002 التي شهدت خسارة فرنسا من السنغال 0-1، ثم تحول الأمر في 2006 حين فازت صاحبة الأرض ألمانيا 4-2 على كوستاريكا.

يذكر أن كأس العالم 2022 في قطر هي أول بطولة للمونديال عبر التاريخ تقام في فصل الشتاء، ما سيتسبب في إيقاف بطولات الدوري عبر العالم لشهر وأكثر.