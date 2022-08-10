بعد الإطاحة بـ 5 من القلعة الحمراء .. الأهلي يستقر على بقاء هذا اللاعب

الشارقة - اميمة ياسر - استقر مسئولو شركة الكرة بالنادي الأهلي علي بقاء الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق في الموسم الجديد بعدما أبدي البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني إعجابه بإمكانيات بيرسي تاو مؤكدا علي حاجته لجهوده في الموسم الجديد.

وتلقي بيرسي تاو عرضا للاحتراف من أحد الأندية التركية للانضمام إليها في الموسم المقبل ولكن تم رفض العرض بسبب ضعف المقابل المالي.

فيما تم حسم الأمر بالنسبة للموزمبيقي لويس ميكيسوني الذي وافق مسئولو شركة الكرة علي رحيله وتلقي النادي عرضين من يانج أفريكانز والهلال السوداني ولكن ضعف المقابل المالي تسبب في إيقاف المفاوضات.

أسماء اللاعبين المقرر استبعادهم من القائمة الإفريقية

وكشف الإعلامي محمد شبانة، عن أسماء اللاعبين المقرر استبعادهم من القائمة الإفريقية لـ النادي الأهلي بفرمان من البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للقلعة الحمراء.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: “إدارة النادي الأهلي بدأت تغير خطة الإستراتيجية المتعلقة بالتدعيمات فى الموسم الجديد بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه لاعبو فريق الشباب خلال مباراة الاتحاد السكندرى”.

وتابع: “القائمة الأفريقية سوف تشهد استبعاد بعض اللاعبين أمثال محمد محمود ومحمود وحيد وميكيسوني ومحمود كهربا ووليد سليمان بعد إعلانه الاعتزال نهاية الموسم الجاري بجانب بعض الأسماء المرتبط تواجدها بعدم وجود عروض خارجية مثل بيرسي تاو وأليو ديانج وحسين الشحات”.

وأضاف: “سواريش وافق على قيد خماسي الشباب فى قائمة الفريق الإفريقية وهم: محمد أشرف - زياد طارق - أحمد سيد غريب - محمد مغربي - أحمد نبيل كوكا”.