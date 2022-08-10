مرتضى منصور يمنح «زيزو» مكافأة إضافية

الشارقة - اميمة ياسر - قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، صرف مكافأة إضافية لأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك على خلفية تألقه خلال الفترة الأخيرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية: "تحدثت مع اللاعبين عن ضرورة اللعب الجماعي ومساعدة بعضهم البعض، ومن له الفرصة الأكبر في التسجيل يجب التمرير له، وهذا ما فعله زيزو مع زميله سيف الجزيري أمس أمام المقاصة".

وواصل: "زيزو كان يحتفل بعد تسجيله الهدف، وعندما بالغ في الاحتفال تذكر حديثي معهم، وقراري بشأن إمام عاشور قبل رفع العقوبة المالية".

شيكابالا صنع حالة

من ناحية أخرى أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق خلال برنامجه الإذاعي بفريق الزمالك عقب فوزه أمام مصر المقاصة بخماسية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ٣٠ من بطوله الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات أن الزمالك أصبح فريقا قويا هجوميا ومنظم دفاعيا بشكل مثير للدهشة.

وأضاف أن فيريرا المدير الفني للفريق مدرب رائع و مميز و تسلم قيادة الفريق في وقت صعب من وقف القيد وضعف المعنويات ولكنه نجح في تهيئة جميع اللاعبين نفسيا ومعنويا مرة أخرى؛ مشددا أن هناك كميا بين اللاعبين والمدرب مثلما كانت بين لاعبي الأهلي وجوزيه.

وتابع أن فيريرا نجح في تصعيد. عدد من الناشئين ونجح الأمر بشدة بسبب تلك الكيمياء.

وأكمل أن شيكابالا قائد الفريق يقدم أداء مدهشا قائلا: “ لاعب عنده ٣٧ عاما ويقدم الأداء ده مش ممكن ” مشددا أن شيكابالا صنع حالة جيدة داخل فريق الزمالك.

وأكمل أن شيكابالا كان من الممكن أن يكون أحد نجوم الكرة العالمية؛ ولكن النصيب وسوء التوفيق حال دون ذلك.