ترتيب الدوري المصري .. الزمالك يقترب من الدرع

الشارقة - اميمة ياسر - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نعلى ظيره المقاصة بـ 5 أهداف دون رد في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء أمس على استاد القاهرة، في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز .

جاءت أهداف الزمالك عن طريق نجمه أحمد سيد زيزو "3 أهداف" وسيف الدين الجزيري "هدفين"، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 72 نقطة منفردا بصدارة ترتيب الدوري، وبات قريبا للغاية من حصد اللقب .

وبعد فوز الزمالك على المقاصة يصبح جدول ترتيب الدوري كالآتي :

1 : الزمالك برصيد 72 نقطة.

2 : بيراميدز برصيد 65 نقطة.

3 : الأهلي برصيد 59 نقطة «له مباراة مؤجلة أمام الإسماعيلي ولم يلعب مباراة الجولة 30».

4: فيوتشر برصيد 48 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

5 : طلائع الجيش برصيد 46 نقطة.

6: سموحة برصيد 41 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

7 : البنك الأهلي برصيد 41 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

8 : فاركو برصيد 37 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

9 : إنبي برصيد 35 نقطة.

10 : سيراميكا كليوباترا برصيد 35 نقطة.

11 : الاتحاد السكندري برصيد 33 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

12 : المصري برصيد 33 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

13 : الإسماعيلى برصيد 33 نقطة «له مباراة مؤجلة أمام الأهلي ولم يلعب مباراة الجولة 30».

14 : غزل المحلة برصيد 30 نقطة.

15 : إيسترن كومباني برصيد 28 نقطة.

16 : الجونة برصيد 27 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

17 : المقاولون العرب برصيد 25 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

18 : مصر المقاصة برصيد 15 نقطة «لم يلعب مباراة الجولة 30».

فريقا قويا هجوميا

وأشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق خلال برنامجه الإذاعي بفريق الزمالك عقب فوزه أمام مصر المقاصة بخماسية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ٣٠ من بطوله الدوري المصري الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات أن الزمالك أصبح فريقا قويا هجوميا ومنظم دفاعيا بشكل مثير للدهشة.

وأضاف أن فيريرا المدير الفني للفريق مدرب رائع و مميز و تسلم قيادة الفريق في وقت صعب من وقف القيد وضعف المعنويات ولكنه نجح في تهيئة جميع اللاعبين نفسيا ومعنويا مرة أخرى؛ مشددا أن هناك كميا بين اللاعبين والمدرب مثلما كانت بين لاعبي الأهلي وجوزيه.

وتابع أن فيريرا نجح في تصعيد. عدد من الناشئين ونجح الأمر بشدة بسبب تلك الكيمياء.

وأكمل أن شيكابالا قائد الفريق يقدم أداء مدهشا قائلا: “ لاعب عنده ٣٧ عاما ويقدم الأداء ده مش ممكن ” مشددا أن شيكابالا صنع حالة جيدة داخل فريق الزمالك.

وأكمل أن شيكابالا كان من الممكن أن يكون أحد نجوم الكرة العالمية؛ ولكن النصيب وسوء التوفيق حال دون ذلك.