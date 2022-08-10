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شوبير عن شيكابالا: لاعب عنده ٣٧ عاما ويقدم الأداء ده مش ممكن

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الشارقة - اميمة ياسر - أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق خلال برنامجه الإذاعي بفريق الزمالك عقب فوزه أمام مصر المقاصة بخماسية نظيفة في إطار منافسات الجولة الـ٣٠ من بطوله الممتاز.

وأكد شوبير في تصريحات أن الزمالك أصبح فريقا قويا هجوميا ومنظم دفاعيا بشكل مثير للدهشة.

وأضاف أن فيريرا المدير الفني للفريق مدرب رائع و مميز و تسلم قيادة الفريق في وقت صعب من وقف القيد وضعف المعنويات ولكنه نجح في تهيئة جميع اللاعبين نفسيا ومعنويا مرة أخرى؛ مشددا أن هناك كميا بين اللاعبين والمدرب مثلما كانت بين لاعبي الأهلي وجوزيه.

وتابع أن فيريرا نجح في تصعيد. عدد من الناشئين ونجح الأمر بشدة بسبب تلك الكيمياء.

وأكمل أن شيكابالا قائد الفريق يقدم أداء مدهشا قائلا: “ لاعب عنده ٣٧ عاما ويقدم الأداء ده مش ممكن ” مشددا أن شيكابالا صنع حالة جيدة داخل فريق الزمالك.

وأكمل أن شيكابالا كان من الممكن أن يكون أحد نجوم الكرة العالمية؛ ولكن النصيب وسوء التوفيق حال دون ذلك.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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