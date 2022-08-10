رسميًا.. كاف يعلن موعد دوري السوبر.. وجوائز هائلة تنتظر الفائز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن إطلاق بطولة دوري السوبر الإفريقي رسميا الموسم القادم، موضحا قيمة الجوائز المالية للفائز.

وكشف كاف خلال الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم الأربعاء في تنزانيا أن دوري السوبر سيشهد مشاركة 24 نادياً يخوضون 197 مباراة على مدار 10 أشهر، ما بين أغسطس، ومايو.

وأكد كاف أن مجموع جوائز دوري السوبر الإفريقي يصل إلى 100 مليون دولار أمريكي، على أن يتحصل الفائز باللقب على 11 مليون دولار.

في نفس السياق قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم: "دوري السوبر الإفريقي مشروع تاريخي، أتشرف بمساعدة الأفارقة على تحسين كرة القدم في القارة، وتمت دراسته بدقة كبيرة من خبراء اللعبة في إفريقيا والعالم".