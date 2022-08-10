بسبب الإحباط.. لاعب سابق في مانشستر يونايتد يحاول شراء النادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن وجود نية لأحد رجال الأعمال، لشراء نادي مانشستر يونايتد، بعد الأداء الباهت الذي قدمه النادي خلال المواسم الأخيرة.

وأكدت صحيفة ذا صن أن مايكل نايتون الذي كان لاعبا سابق في مانشستر يونايتد وفي مجلس إدارته بين عامي 1989 و 1992 ينوي التقدم بعرض للاستحواذ على الفريق العريق.

حاول نايتون في البداية شراء الشياطين الحمر مقابل 20 مليون جنيه إسترليني عام 1989، قبل استبعاده الفكرة وقبول منصب في مجلس الإدارة.

وقال نايتون في تصريحات نقلتها "ذا صن": "نحن نعمل الآن على وثيقة العرض العدائي".

وفي توضيحه لتعريف "العداء" ، أضاف: "هذا يعني ببساطة أن النادي ليس معروضًا للبيع رسميًا، لكن نيتي أن أقدم لهؤلاء المالكين عرضًا تجاريًا شرعيًا وقويًا وسليمًا لأقول لقد نفد منك الطريق، حان الوقت للذهاب، لأن وقتك قد انتهى".

وأكمل: "بصراحة، سئم المشجعون في جميع أنحاء العالم من هذا النظام".

وتابع نايتون: "الشعور المثير بالموسم الجديد الذي نشعر به جميعًا، وهذا البالون من الإثارة موجود، ولكن سرعان ما انفجر عندما شاهدنا الأداء ضد برايتون".

وعن الاحتجاجات من الجماهير، أضاف: "لا مفر من أن يتظاهر المشجعون بسبب الإحباط، بسبب خيبة الأمل، فما الذي يمكنهم فعله غير ذلك".

واختتم: "اتحاد الشركات الخاص بي جاهز وينتظر، تم التعهد بالأموال، وجاري إعداد وثيقة العرض، وسيتم تقديمها".