إنفانتينو: أرباح إفريقيا ازدادت.. وموتسيبي: سندعم الأندية والاتحادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على أرباح بطولة دوري السوبر الإفريقي، مؤكدا على تحديد الميزانية الخاصة بالمسابقة.

وقال موتسيبي في تصريحات خلال الجمعية العمومية الـ44 المقامة في تنزانيا: "كل اتحادات إفريقيا البالغ عددهم 54 عضو سيدعمون جياني إنفانتينو رئيساً للفيفا في الفترة القادمة".

وعن السوبر الإفريقي قال موتسيبي: "سيتم دفع 50 مليون دولار لجميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، كما سيتم منح 3.5 مليون دولار إلى 24 نادي المشارك في الدوري الافريقي الممتاز لشراء اللاعبين والمساهمة في الانتقالات".

وأكمل: "مجموع جوائز الدوري الإفريقي الممتاز قد تصل الي 50 مليون دولار لجعل المسابقات تنافسية".

وخلال نفس الجمعية العمومية قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن إفريقيا ستحصل على 38 مليون دولار بعد سماح كاف للفيفا بتسويق تصفيات كأس العالم 2022، وهي زيادة حوالي 15 مليون دولار بالمقارنة بتصفيات كأس العالم في 2018، والتي حققت فقط ارباح ب 23 مليون دولار.

وعلي جانب أخر تحدث فوزي لقجع رئيس اللجنة المالية، وعضو اللجنة التنفيذية في الجمعية العمومية للكاف في تنزانيا، وقال إن الشؤون المالية للمنظمة هشة وضعيفة وتتطلب الإصلاح.

يذكر أن الميزانية المالية للكاف، كشفت عن حجم العجز المالي ‏الإحتياطي النقدي في كاف، الذي تراجع لأقل من 50 مليون دولار.

حيث إنه كان في عام 2017 بدأ العجز ب 2 مليون دولار، ثم صعد إلى 17 مليون دولار في 2018، وهبط في 2019 إلي 6 مليون و800 ألف دولار، وصعد مجدداً في 2020 إلي 11 مليون و434 ألف دولار، ليصل العجز في 2021 إلي 44 مليون و 696 ألف دولار.