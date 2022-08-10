سلسلة الريال ضد الألمان.. أهم 15 حقيقة قبل السوبر الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد:

يتطلع ريال مدريد لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تتويجًا بلقب كأس السوبر الأوروبي حينما يلتقي نظيره آينتراخت فرانكفورت في نسخة عام 2022.

ويلعب ريال مدريد ضد آيتنراخت فرانكفورت عند الساعة 09:00 مساء اليوم الأربعاء على ملعب "هلسنكي الأولمبي" في نهائي البطولة القارية.

وفاز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على حساب ليفربول، فيما توج آينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي أمام جلاسكو رينجرز.

وتغلب الفريق الملكي على نظيره الألماني في المواجهة السابقة الوحيدة التي جمعت الطرفين، حين فاز بنتيجة 7-3 في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960.

وفي حال توج ريال مدريد اليوم فإنه سيحصد لقبه الخامس ليتساوى مع برشلونة وميلان صاحبا الرقم القياسي لعدد الألقاب.

أما آينتراخت فرانكفورت فيحلم بلقبه الأول في كأس السوبر الأوروبي كونه يشارك لأول مرة في البطولة، إلا أن الحقيقة التي تقول إن 13 فريقًا خسرت في مشاركتها الوحيدة تثير قلق ممثل البوندسليجا.

وفيما يلي نرصد أبرز 15 حقيقة قبل نهائي كأس السوبر الأوروبي، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبية لكرة القدم "يويفا".

- ريال مدريد وفرانكفورت التقيا مرة واحدة فقط من قبل، جاءت في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960 في جلاسكو، وحصد الفريق الملكي لقبه الخامس على التوالي في البطولة بعد فوزه بنتيجة 7-3 في النهائي الأكثر تهديفًا عبر التاريخ.

- ريال مدريد يشارك في كأس السوبر الأوروبي للمرة الثامنة في تاريخه، حيث تمكن من الفوز في 4 مرات من قبل، بينما خسر البطولة في 3 مناسبات، كان آخرها في الظهور الأخير له عام 2018 أمام الجار أتلتيكو مدريد، في المقابل يخوض فرانكفورت البطولة لأول مرة في تاريخه.

- ريال مدريد هو ثاني أكثر فريق يشارك في كأس السوبر الأوروبي بـ8 مرات (باحتساب مباراة اليوم)، بعد المتصدر برشلونة (9 مرات).

- مشاركة ريال مدريد تسجل الظهور رقم 30 للفرق الإسبانية في كأس السوبر الأوروبي، وهو رقم قياسي.

- ريال مدريد يسعى لمعادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب (5 ألقاب)، والذي يملكه حاليًا كل من برشلونة وإيه سي ميلان.

- آينتراخت فرانكفورت هو خامس فريق ألماني يشارك في كأس السوبر الأوروبي، بعد الرباعي بايرن ميونخ، وهامبورج، وفيردر بريمن، وبروسيا دورتموند، علمًا بأن العملاق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد الذي توج باللقب، وفعل ذلك مرتين عامي 2013 و2020.

- آينتراخت فرانكفورت يسعى إلى أن يكون الفريق رقم 25 الذي يفوز بكأس السوبر الأوروبي، وأن يصبح أول فريق يحقق لقبه الأول في البطولة منذ بايرن ميونخ عام 2013.

- هناك 13 فريقًا خسرت في مشاركتها الوحيدة في كأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ، كان آخر هذه الفرق فياريال الإسباني في النسخة الماضية.

- ريال مدريد لم يتعرض للخسارة في آخر 11 مباراة خاضها أمام الفرق الألمانية بكل البطولات، حيث فاز في 7، وتعادل 4 مرات، حيث كانت آخر هزيمة أمام فولفسبورج في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016.

- فرانكفورت واجه الأندية الإسبانية 10 مرات في كل البطولات طوال تاريخه، فاز في 6 مرات، خسر مرة واحدة، وتعادل في 3 مناسبات.

- ريال مدريد يواجه فريقًا ألمانيًا في مباراة نهائية للمرة الرابعة في تاريخه، علمًا بأنه فاز في المواجهات الثلاث السابقة، حيث هزم آينتراخت فرانكفورت بالذات في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960، وباير ليفركوزن في نهائي المسابقة ذاتها عام 2002، وكذلك كولن في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1986.

- كل من ريال مدريد وفرانكفورت يخوض أول مباراة في تاريخه في فنلندا، حيث لم يسبق لأي منهما مواجهة فريق فنلندي في أي بطولة من قبل.

- كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، واجه فرانكفورت مرتين عندما كان مدربًا لبايرن ميونخ، فاز في مباراة، وتعادل في أخرى، دون أن يتعرض للهزيمة.

- أوليفر جلانسر، مدرب فرانكفورت، واجه الأندية الإسبانية 4 مرات بكل البطولات، فاز مرتين، وتعادل في مثلهما، ولم يتعرض هو الآخر للهزيمة.

- توني كروس، نجم ريال مدريد، تزامل مع ماريو جوتزه، لاعب آينتراخت فرانكفورت، في صفوف بايرن ميونخ خلال موسم 2013-2014، فيما لعب جوتزه كذلك مع دافيد ألابا، مدافع الفريق الملكي الحالي، في صفوف بايرن في الفترة 2013 حتى 2016، من جانبه تزامل ألابا مع سباستيان رودي مدافع فرانكفورت الحالي، في بايرن أيضًا في الفترة من 2014 إلى 2016.