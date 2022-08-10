اعتماد مواعيد مباريات الدور التمهيدي بدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - اعتمدت اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات الدور التمهيدي لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ووافقت اللجنة ونظام ترخيص الأندية على أن يقام ذهاب الدور التمهيدي الأول في الفترة بين 9 و11 سبتمبر 2022، والإياب بين 16 و18 من الشهر نفسه.

فيما يقام ذهاب الدور التمهيدي الثاني بين يومي 7 و9 أكتوبر 2022، والإياب بين يومي 14 و16 من نفس الشهر.

ويُطلب من جميع الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية الأولى مراسلة الاتحاد بتاريخ ووقت انطلاق المباراة والمكان الذي يستضيف مبارياتهم بحلول 20 أغسطس 2022.

وفي حالة رغبة أحد الأندية في اختيار مكان بديل يجب أن يرسل الملعب والمدينة البديلة في موعد أقصاه 15 أغسطس 2022، مع توضيح إرسال تقرير الفحص المسبق للملعب، ومرفق معه صور عالية الجودة ومقاطع فيديو للقطاعات المختلفة في الاستاد المطلوب إقامة المباراة عليه.

جدير بالذكر أن النسخة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا تشهد مشاركة الأهلي والزمالك، فيما يشارك بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.