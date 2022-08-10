الاتحاد المنستيري: نسعى لتحقيق مفاجأة أمام الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

شدد طارق الصيادي، المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، على صعوبة المواجهة المحتملة أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، التي أسفرت عنها قرعة الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن يلتقي المنستيري مع الجيش الوطني الرواندي في دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا، وفي حالة فوزه يواجه الأهلي في الدور التالي.

وقال طارق الصادي في تصريحات لقناة "المحور" التليفزيونية: "كنا نتمنى أن تضعنا القرعة في مواجهة فريق آخر غير الأهلي أحد أكبر الفرق في أفريقيا لكن هذه هي أحكام القرعة".

وأضاف: "سنحاول أن نلعب بثقة ونحقق مفاجأة أمام الأهلي مع كامل احترامنا له ولتاريخه، هي مواجهة بين 11 لاعبا ضد 11 لاعبا وكل شيء من الممكن أن يحدث على مدار مباراتي الذهاب والإياب".

وتابع: "نعلم أن الأهلي ليس في أفضل حالاته حاليا ونأمل في استغلال هذا الوضع، عادة تتسم المباريات المصرية التونسية بالحماس ونتمنى تشريف الكرة التونسية".

وأتم: "الأهلي فريق مكشوف لنا، فنحن نتابع الدوري المصري كما يتابع الأخوة في مصر الدوري التونسي، ومدربنا (داركو نوفيتش) يعرف الفريق الأحمر جيدا حيث واجهه العام الماضي حين كان مديرا فنيا لفريق وفاق سطيف".