مرتضى: أمير في الخارج لحسم صفقة.. ومحاولة لنقل مباراتي بطل تشاد بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة متواجد الآن في الخارج لحسم صفقة لفريق الكرة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" :"أمير سافر لإحدى الدول من أجل حسم صفقة لفريق الكرة".

وتحدث مرتضى عن مستوى أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الكرة بالزمالك :"زيزو له مكافأة خاصة منّي وليس من النادي".

وأضاف :"مستوى زيزو في الملعب بسبب ضميره وضمير والده وأسرته".

وتابع :"هناك مكافأت خيالية في انتظار اللاعبين بعد التتويج بمسابقة الدوري بـ(فلوس كهربا)".

وتحدث مرتضى عن تكريم البرتغالي جيوسفالدو فيريرا، قائلاً :"أقل تكريم لفيريرا وضع لافتة له ووعدت ونفذت".

وأكمل :"جميع الصحف البرتغالية تحدثت عن هذا التكريم، فيريرا أصبح أول مدرب في العالم يتم وضع له لافتة في أكبر حدائق النادي".

وأنهى مرتضى حديثه عن قرعة الزمالك ضد إيلكت سبور التشادي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا :"هناك اتصالات مع بطل تشاد من أجل إقامة المباراتين في القاهرة".

وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس الثلاثاء، وضعت الزمالك ضد إيلكت سبور التشادي في دور الـ64 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع فريق الزمالك ضمن المرحلة الـ30 بمسابقة دوري We المصري أن يحقق فوزًا كاسحًا على مصر المقاصة بنتيجة (5-0).

ويتصدر فريق الزمالك جدول مسابقة الدوري قبل نهاية البطولة بأربع جولات بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة ضد الإسماعيلي، مساء الإثنين المقبل في إطار دور الـ16 ببطولة كأس مصر.