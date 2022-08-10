الامارات | تعديل مهم في موعد انطلاق مونديال قطر 2022

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شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مهم في موعد انطلاق مونديال قطر 2022 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت اللجنة المنظمة لكأس العالم تعديلا مهما على موعد انطلاق مونديال قطر 2022، حيث تم تقديم ضربة البداية يوما واحدا، على أن تكون في 20 نوفمبر بدلاً من الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وذلك بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر رسمية اليوم.
وكان يفترض أن تقام المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في 21 نوفمبر، لكنها لم تكن أولى مباريات ذلك اليوم. وأفادت المصادر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمنظمين القطريين وافقوا على التعديل.
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