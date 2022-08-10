الامارات | الزمالك يقترب من لقب الدوري.. ورئيس لجنة الحكام يستقيل بسبب الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل أمس الزمالك سلسلة انتصاراته للمباراة التاسعة توالياً في رحلة احتفاظه باللقب، بفوز عريض على ضيفه مصر المقاصة بخماسية نظيفة بينها ثلاثية لأحمد السيد "زيزو"، ليتأكد بالتالي هبوط الأخير إلى الدرجة الثانية رسمياً، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجّل خماسية الزمالك التونسي سيف الدين الجزيري (25، 47)، "زيزو" (45، 58، و68 من ركلة جزاء) مبتعداً بصدارة هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً.

بتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في المركز الأول، مبتعداً عن ملاحقه بيراميدز بسبع نقاط، رغم فوز الأخير على المحلة 2-صفر في الجولة نفسها ليتمسك بآماله في المنافسة على اللقب. في المقابل، تجمد رصيد المقاصة عند 15 نقطة في المركز الثامن عشر والأخير، ليتأكد هبوطه رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ صعوده إلى الدوري الممتاز في موسم 2009-2010.

وعزز بيراميدز تمركزه في الوصافة بفضل الجنوب إفريقي فاغري لاكاي (3) وإسلام عيسى (72). ورفع بيراميدز رصيده إلى النقطة 65 في المركز الثاني، فيما بقي غزل المحلة في صراع النجاة من الهبوط، بعدما تجمّد رصيده عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

في جانب آخر أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قبول استقالة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح من رئاسة لجنة الحكام على خلفية المشاكل التحكيمية في الدوري. وكان عبد الفتاح قد تقدم باستقالته من منصبه في وقت سابق قي أعقاب الأزمات التي طالت التحكيم في عدد كبير من مباريات الدوري، بالإضافة إلى الضغط الذي وضعه الأهلي على لجنة الحكام بالأخص بعدما تعرض لقرارات تحكيمية خاطئة أثرت على نتائج مبارياته في الدوري الممتاز وأبعدته عن المنافسة على اللقب.

وكان الأهلي قد طالب في بيان رسمي بإقالة لجنة الحكام وإيقاف حكم تقنية الفيديو "في ايه آر" محمود عاشور والتحقيق معه، بعدما ألغى من داخل غرفة تقنية الفيديو هدفًا للاهلي في المباراة أمام فاركو بالمرحلة الثامنة والعشرين التي انتهت بالتعادل السلبي. وأعلن الأهلي عدم خوض أي بطولة ينظمها اتحاد الكرة المصري سواء كأس مصر أو السوبر المحلي في حال عدم تنفيذ مطالبه.