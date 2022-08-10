ماجد هاني يكشف عن الوجه الآخر لمرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر - كشف ماجد هانى نجم الزمالك ومنتخب الشباب كواليس إنقاذ مرتضى منصور له من الاعتزال المبكر عام 2019 عندما كان ناشئًا بالقلعة البيضاء تحت 15 سنة .

قال ماجد هانى إنه تعرّض لإصابة قوية بكسر فى إحدى فقرات الظهر والأطباء فى مصر أكدوا له أن الجراحة التى سيخصع لها ستحرمه من ممارسة كرة القدم مرة أخري .

وأشار ماجد هانى إلى أن والده ذهب لمكتب المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك فى النادى رفقة أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وعندما حكى له مأساة نجله قرّر على الفور سفره إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية هناك .

وأضاف ماجد هانى إلى أن المستشار مرتضى منصور عندما قال له بعض المدربين إن هذا ناشئاً ولم يكن معتاداً علاج الناشئين بالخارج ردّ عليهم بقوله بأنه سيجري لى الجراحة حتى ولو على حسابه الشخصي.

وشدد نجم منتخب الشباب الحاصل على المركز الثانى رفقة الفراعنة فى كأس العرب بالسعودية أنه لن ينسى ما فعله معه المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى وإعادته للحياة مرة أخرى خاصة أن العملية أجريت فى مدينة ميونخ وتكلفت رقماً كبيراً فى ذلك الوقت.

ونشر وقتها خبر بشأن التكفل بعلاج الناشئ ماجد هاني، جاء فيها :

ظهر أحد ناشئو نادي الزمالك اللاعب ماجد هاني بصحبة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فيديو خاص، يتحدث عن اصابته بكسر فقرتين في ظهره، مشيرا الى ان الاصابة كانت تطلب اجراء عملية جراحية في ألمانيا وانه بمجرد وصول الأمر لرئيس الزمالك لم يتأخر في اتمام اجراءات السفر والعلاج.

ومن جانبه قال رئيس الزمالك : انه اصر على ظهور ماجد بسبب التأكيد على فكرة عدم وجود نقطة ان هناك لاعب صغير او لاعب كبير في الزمالك ، وان أي لاعب يتعرض للإصابة في الزمالك سيتم علاجه على نفقة النادي

وبدوره توجه لاعب الزمالك الناشئ بالشكر للمستشار مرتضى منصور