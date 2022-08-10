تشكيل ريال مدريد المتوقع في السوبر الأوروبي.. أنشيلوتي يدفع بتوليفة الموسم الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - لؤي محمد:

يبدو أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، لن يدفع بالوافدين الجديدين اللذين انضما إلى صفوف الفريق هذا الصيف، في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي.

ويواجه ريال مدريد نظيره آينتراخت عند الساعة 09:00 من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "هلسنكي الأولمبي" بفنلندا، في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

وفاز ريال مدريد على فرانكفورت بنتيجة 7-3 بنهائي دوري أبطال أوروبا عام 1960، في المواجهة الوحيدة بين الفريقين قبل مباراة اليوم، علمًا بأن ذلك النهائي هو الأكثر تهديفًا في تاريخ البطولة.

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا بعدما هزم ليفربول في نهائي الموسم الماضي، فيما يلعب آينتراخت فرانكفورت المباراة كونه بطلًا للدوري الأوروبي، بعد تغلبه على جلاسكو رينجرز في النهائي.

ويفضل أنشيلوتي الاعتماد على التشكيل الذي خاض به معظم مباريات الموسم الماضي، في مباراة اليوم، دون الاعتماد على أنطونيو روديجر أو أوريلين تشواميني، حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ومن المقرر أن يفتتح ريال مدريد موسمه الجديد في الدوري الإسباني يوم الأحد المقبل حين يحل ضيفًا على ألميريا، الوافد الجديد إلى الليجا.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لريال مدريد في مباراة فرانكفورت:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.