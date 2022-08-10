تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري we المصري.

وعلم مراسل يلا كورة أن ريكاردو سواريش، المدير الفني للأهلي، استقر على التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة المصري على ملعب برج العرب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري كالتالي:

حارس المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد أشرف - محمد هاني أو كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج - محمد محمود.

خط الهجوم: بيرسي تاو- زياد طارق - أحمد سيد غريب.

جدير بالذكر أن الأهلي يواصل خوض مباريات الدوري بتشكيلة أغلبها من اللاعبين الناشئين، بناء على قرار مجلس إدارة النادي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 28 مباراة، بينما يقع المصري في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.