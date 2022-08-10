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بالمواعيد والقنوات الناقلة.. 3 مواجهات بالدوري.. وسوبر أوروبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الأحد، العديد من المباريات المرتقبة والهامة في مختلف البطولات، ثلاثة منها في الجولة 30 من الممتاز، ومباراة السوبر الأوروبي.

حيث سيدخل المقاولون العرب لقاء صعب أمام نظيره الجونة للابتعاد عن الهبوط، فيما يصطدم سموحة بفيوتشر، على أن تختتم لقاءات الدوري اليوم الأربعاء بمواجهة الأهلي مع المصري.

على الجانب الأخر يدخل مواجهة لحسم لقب أوروبي جديد وهو السوبر أمام فريق آينتراخت فرانكفورت.

المواعيد والقنوات الناقلة:

المقاولون العرب أمام الجونة - 6.30 مساء - أون تايم سبورتس 3

سموحة أمام فيوتشر - 6.30 مساء - أون تايم سبورتس 2

الأهلي أمام المصري - 9 مساء - أون تايم سبورتس 1

ريال مدريد آينتراخت فرانكفورت - 9 مساء - بي إن سبورت بريميم 1

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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