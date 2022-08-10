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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفاعل عدد من نجوم التنس مع إعلان اللاعبة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز اعتزالها اللعبة بعد بطولة أمريكا المفتوحة هذا العام.

كيف تفاعل نجوم التنس مع إعلان اللاعبة الأمريكية المخضرمة سيرينا ويليامز اعتزالها؟

وقالت ويليامز (الثلاثاء) إنها "ستبتعد" عن التنس، بعدما حصدت 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى "جراند سلام".



وقالت بيلي جين كينج، المصنفة الأولى على العالم سابقا، تعليقا على إعلان سيرينا ويليامز اعتزالها: "عندما تبتعد سيرينا عن التنس، فإنها ستغادر بصفتها أعظم لاعبة في تاريخ الرياضة".

وأضافت: "بعد مسيرة ألهمت فيها جيلا جديدا من اللاعبين واللاعبات والمشجعين، ستظل سيرينا تُعرف إلى الأبد بأنها البطلة التي فازت في الملعب وارتقت بالصورة العالمية لهذه الرياضة".



بينما قال جون مكنرو المصنف الأول على العالم سابقا، لصحيفة "يو إس إيه توداي": "يجب أن تفعل ما تشاء، إنها أيقونة.. مكانتها في المجتمع الأمريكي وصلت لما تستحقه بعد كل ما أنجزته، وكل ما فعلته".

وأضاف: "لا أعرف الإجابة عما إذا كانت تريد اللعب مرة أخرى أم لا، لكني لا أعتقد أنها بحاجة للعب مرة أخرى.. إنها ضمن المستوى الذي يضم مايكل جوردان وليبرون جيمس وتوم برادي".

وتابع: "إنها واحدة من أعظم الرياضيين على الإطلاق في تاريخ أي رياضة سواء بين الذكور أو الإناث، يبدو أن الرياضة تحتل مكانا رائعا في حياتها.. لقد أضافت الكثير".

وعلقت بام شرايفر، المصنفة الثالثة على العالم سابقا، في تصريحات لشبكة "إي.اس.بي.ان": "لقد أثرت سيرينا في رياضة التنس سواء داخل الملعب أو خارجه، ونقلت اللعبة من صفحات الرياضة لتدخلها إلى الثقافة الشعبية، استطاعت ربط الناس من جميع الأجيال، ورغم تنوع الخلفيات".

وأضافت: "لقد أصبحت متحدثة عظيمة وفاعلة خير ورأيناها تكبر أمام أعيننا".

وأردفت: "بالتأكيد مرت بلحظات في بطولة أمريكا المفتوحة كانت صعبة عليها وعلينا عند مشاهدتها، لكنها في النهاية ستظل واحدة من الرياضيين العظماء ليس فقط في التنس ولكن في تاريخ الرياضة".

وأضافت: "عندما تفكر في مدى بقائها على صعيد الرياضة، فقد فازت بالبطولات الكبرى عندما كانت مراهقة في التسعينات وما زالت تنافس في عام 2022 إضافة لسجلها في الأولمبياد، وفي نهائي الزوجي في البطولات الكبرى مع فينوس، يمكنني أن أسرد الكثير والكثير عنها".

الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الـ11 عالميا قالت: "الإرث الذي تركته سيرينا عقب مسيرتها في رياضة التنس هو شيء لا أعتقد أن بوسع أي لاعب آخر الاقتراب منه.. أعتقد أن هذا هو الإرث الذي ستواصل تركه طوال حياتها وهو ما يمكن أن يلهم أجيالا عدة قادمة".

بينما وجهت الدنمركية كارولين فوزنياكي، البطلة السابقة لأستراليا المفتوحة، رسالة إلى النجمة الأمريكية قالت فيها "أنا أحبك وفخورة بك".

وقالت لاعبة التنس الأمريكية تيلور تاونسند: "أحبك يا سيرينا، شكرا لك على الطريق الذي مهدته أنت وفينوس ويليامز (شقيقتها) للسماح لي بالوجود هنا لأعيش حياتي لنفسي ولابني، سنفتقدك، لكنني متحمسة جدا لرؤية ما سيحدث بعد ذلك".

وأكدت لاعبة التنس الكندية ريبيكا مارينو أن سيرينا ويليامز "تركت أثرا على كل لاعبة في بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات. ودفعت برياضة التنس لأن يتابعها جمهور من كل أنحاء العالم، فقط من خلال وجودها في الملعب وكم الأشخاص الذين جذبتهم لمتابعة التنس".

اقتربت المخضرمة سيرينا ويليامز من نهاية رحلتها مع لعبة التنس الأرضي، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات.

وقال النجمة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها "ستبتعد" عن التنس، وأشارت إلى اعتزال اللعبة التي سيطرت عليها لسنوات، وحصدت فيها 23 لقبا في منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى.



وأمس الإثنين، خاضت سيرينا مباراتها الثانية فقط في الفردي منذ بطولة ويمبلدون في يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد غياب عام واحد عن المسابقات، فازت على الإسبانية نوريا باريزاس دياز لتبلغ الدور الثاني في بطولة تورونتو المفتوحة.



وفازت اللاعبة البالغ عمرها 40 عاما بلقبها الأخير في البطولات الكبرى في 2017، وكانت تتطلع لحصد لقبها 24 لتعادل رقم الأسطورة مارجريت كورت صاحبة الرقم القياسي.

وكتبت سيرينا في مقالة بمجلة (فوج): "لم أحب أبدا كلمة الاعتزال، لا تبدو أنها كلمة حديثة بالنسبة لي، كنت أفكر في ذلك بطريقة انتقالية لكني أردت أن أكون حساسة بخصوص استخدام الكلمة، وهي ما تعني شيئا استثنائيا ومهما لمجموعة من الناس".

وأضافت: "ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أنا عليه هو الابتعاد، أنا هنا لأبلغكم أني سأبتعد عن التنس، والاقتراب من أشياء أخرى أهم بالنسبة لي".

وتابعت: "منذ سنوات قليلة أطلقت شركة الاستثمار سيرينا فينتشرز، وبعد ذلك بفترة قصيرة أسست أسرتي وأريد أن تكبر هذه العائلة".

وكتبت سيرينا في وقت لاحق على إنستجرام أنه حان الوقت لكي تتحرك في "اتجاه مختلف".

وأضافت: "يكون من الصعب دائما عندما تحب شيئا بشدة".

من جهتها، قالت شبكة بين إن سبورتس القطرية إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، التي ستنطلق نهاية الشهر الجاري، هي المحطة الأخيرة لسيرينا قبل الاعتزال.