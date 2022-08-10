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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يستعد كريم بنزيما لقيادة ريال مدريد الإسباني في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2022 أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني.

بنزيما يستعد لقيادة ريال مدريد الإسباني في مباراة كأس السوبر الأوروبي

ويلتقي ريال مدريد، بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، مع فرانكفورت، بطل الدوري الأوروبي، في مباراة السوبر القاري يوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس/آب الحالي، بمدينة هلسنكي الفنلندية.



وستكون الأنظار موجهة على بنزيما في المباراة الرسمية الأولى للفريق الملكي في الموسم الجديد، باعتباره النجم الأول في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.

كذلك يتطلع المهاجم الفرنسي المخضرم لتحقيق 3 إنجازات بمواجهة فرانكفورت في كأس السوبر الأوروبي.



يضع كريم بنزيما عينه على الوصول لوصافة الهدافين التاريخيين لنادي ريال مدريد، وفض الاشتباك مع راؤول جونزاليس أسطورة الفريق الملكي.

ويقتسم بنزيما مع راؤول وصافة ترتيب هدافي الريال التاريخيين برصيد 323 هدفا لكل منهما، فيما يعتلي كريستيانو رونالدو هذه القائمة بتسجيله 451 هدفا بالقميص الأبيض

كذلك يتطلع النجم الفرنسي للحصول على لقبه رقم 23 مع ريال مدريد، ليعادل باكو خينتو، ثاني أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ "الميرينجي".

وتجدر الإشارة إلى أن مارسيلو يحتل صدارة أكثر اللاعبين المتوجين بالألقاب مع ريال مدريد بواقع 25 لقبا.

وكان بنزيما حصد 22 لقبا مع ريال بواقع 4 ألقاب في الدوري الإسباني ومثلها في السوبر المحلي وكأس العالم للأندية، و5 في دوري أبطال أوروبا و3 في السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا مرتين.

وفي حالة فوز بنزيما مع ريال مدريد بالسوبر الأوروبي 2022، ستكون هذه هي أول كأس يحملها النجم صاحب الـ34 عاما كقائد للفريق.

وأصبح بنزيما القائد الأول في ريال مدريد بداية من الموسم الحالي، بعد رحيل مارسيلو عقب نهاية الموسم الماضي.



اعترف كريم بنزيما، قائد ريال مدريد الإسباني، بتأثير رحيل كريستيانو رونالدو على مستواه في الفريق الملكي.

وأعرب الفرنسي كريم بنزيما عن رضاه بعد أن صار قائد ريال مدريد الأول عقب رحيل مارسيلو.



وأشار بنزيما إلى أن رحيل زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، لعب دورا في تطوره كلاعب لأنه شعر بأنه يجب عليه تغيير طريقة لعبه وطموحه.

وقال بنزيما في مؤتمر صحفي قبل كأس السوبر الأوروبي غدا أمام آينتراخت فرانكفورت: "صحيح أنني سجلت أهدافا كثيرة بعد رحيل كريستيانو، لكن طريقة لعبي في وجوده كانت مختلفة، كصانع.

وأكمل: "لقد ساعدني كثيرا داخل وخارح الملعب، علم أنني قادر على المزيد، وحين رحل، اضطررت إلى تغيير طريقة لعبي وطموحاتي".

وتذكر بنزيما النجاح في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال الذي يسمح للفريق غدا بلعب كأس السوبر الأوروبي وقال: "كان الطريق صعبًا وجيدا جدا بالنسبة لنا، لأن كل مباراة كانت معركة".



وحول الكرة الذهبية قال: "لست من يقول أنا الأفضل أم لا، أقدم كل عام أقصى ما لدي في أفضل فريق في العالم".

وأضاف بنزيما: "الكرة الذهبية ليست في رأسي، المهم أولا وفي كل عام هي ألقاب الفريق، الأمور الفردية تأتي لاحقًا".

وبخصوص تقدمه في السن، حيث سيكمل 35 عاما في ديسمبر/كانون أول المقبل قال: "لا وجود للسن، صحيح أننا لم نعد صغارا لكننا ندرب أجسادنا كثيرا في الملعب وخارجه ونرتاح جيدا".

وعن مسيرته مع الريال قال: "لم أتخيل حمل شارة القيادة، وصلت إلى هنا وعمري 21 وكل ما في رأسي هو التتويج بدوري الأبطال والانتصار والفوز بالألقاب".

وأكمل: "كوني قائد ريال مدريد مسألة تجعلني سعيدًا وفخورا بعملي".



رفع البولندي روبرت ليفاندوفسكي راية التحدي في وجه ريال مدريد ونجمه الفرنسي كريم بنزيما، بعد تقديمه رسميا كلاعب في برشلونة.

وقام برشلونة بتقديم ليفاندوفسكي للجماهير في ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، حيث ظهر اللاعب بالقميص الذي يحمل الرقم 9، قبل أن يعقد النادي مؤتمرا صحفيا بحضور المهاجم البولندي الجديد.



وقال ليفاندوفسكي في المؤتمر الصحفي: "أنا مستعد دائمًا للعب ضد ريال مدريد، أعرف كيف ألعب ضد هذا الفريق خلال مباريات الكلاسيكو".

وأضاف: "الموسم الماضي كان ناجحًا للغاية بالنسبة لهم، نحن هنا للفوز عليهم في الدوري الإسباني، نعلم أنه سيكون صعبًا، لكن هذه كرة القدم، إنها ليست فقط ريال مدريد، عليك أن تكون مستعدًا دائمًا لأن هناك أندية رائعة أخرى في الليجا".

وعن المنافسة مع الفرنسي كريم بنزيما هداف ريال مدريد، أوضح ليفاندوفسكي: "أنا لا أفكر في ذلك، ريال مدريد أو كريم بنزيما، إنه هداف رائع، يلعب في الليجا منذ سنوات، يهمني أن ألعب بشكل جيد مع برشلونة وليس ضده".

وأكمل: "عليك دائمًا اللعب في أفضل مستوى لديك، أعلم أننا سنخرج للفوز في كل مباراة، سيكون تحديًا حقيقيًا".

وأتم صاحب الـ33 عاما قائلا: "المنافسة في الدوري ودوري أبطال أوروبا ستكون تحديًا كبيرًا لنا، أهم شيء هو فوز برشلونة"..

ونجح برشلونة الشهر الماضي في الاتفاق على ضم ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ مقابل 50 مليون يورو، بحساب الإضافات والحوافز.