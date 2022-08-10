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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قدم عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة استقالته من اللجنة، إلي مجلس إدارة اتحاد الكرة.

عصام عبد الفتاح يتقدم باستقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري



وكان اتحاد الكرة قد أعلن وصول الخبير التحكيمي مارك كلاتنبرج إلى القاهرة، لبدء عمله مع الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير التحكيم المصرى.

وينوي كلاتنبرج عقد جلسة مع الحكام المصريين، عقب وصوله إلى القاهرة، من أجل تحديد جميع النقاط المتعلقة بتطوير منظومة التحكيم المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وتعاقد الاتحاد المصرى لكرة القدم مع الحكم الدولي الإنجليزي السابق، مطلع شهر يوليو الماضي، من أجل تطوير منظومة التحكيم المصرية، على أن يبدأ مهام عمله خلال الشهر الحالى.

ووافق الإنجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى.



أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، قبول استقالة عصام عبدالفتاح، من منصب رئيس لجنة الحكام، والذي كان يعد من أحد مطالب مجلس إدارة الأهلي، بناءً على أحداث مباراة المارد الأحمر مع فاركو، في الدوري المصري.



وكان مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماع عاجلًا، بسبب أحداث مباراة الأهلي وفاركو، التي أقيمت الأربعاء الماضي، في الجولة الثامنة والعشرين، ضمن مواجهات الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السبي، وألغى محمود عاشور حكم الفيديو في المباراة هدفًا لصالح الأحمر بداعي التسلل.

وقرر مجلس إدارة النادي في اجتماعه ما يلي:

• المطالبة بإقالة لجنة الحكام التي فقدت نزاهتها ومصداقيتها.

• المطالبة بإيقاف حكم الــ«VAR» في مباراة الأهلي الأخيرة لحين التحقيق معه عما بدر منه.

• عدم المشاركة في المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم «كأس مصر- السوبر المصري» لحين تنفيذ مطالب النادي الأهلي.

• استكمال مباريات الدوري العام بالناشئين، واللاعبين العائدين من الإصابة.

وبناءً على الأحداث الجارية، فقد تحقق مطلب رئيسي من مطالب الأهلي وقراراته التي أسفر عنها الاجتماع، حيث قبل اتحاد الكرة استقالة رئيس لجنة الحكام.

وعلى الرغم من مطالبة الأهلي بإيقاف محمود عاشور، بسبب الخطأ الذي ارتكبه في مباراة فاركو، إلا أن لجنة الحكام، أسندت مباراة بيراميدز وغزل المحلة إلى الحكم أمين عمر، ويعاونه هاني عبدالفتاح وسيد نافع، وعلى السعيد حكمًا رابعًا، ومحمود عاشور حكم فيديو، ويساعده مبروك نبيل.

وكان محمود عاشور، قد محمود عاشور عبر حسابه الرسمى على فيس بوك تعليقًا على ما حدث في مباراة فاركو: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّٰهِ.. في انتظار نشر الاتحاد المصرى لكرة القدم ما تم في تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفار للتوضيح بالدليل صحة أو عدم صحة الهدف وأنا على استعداد بالاعتراف بالخطأ بشكل رسمى وبتقرير كتابى للاتحاد إذا كنت أخطأت في تطبيق تقنية التسلل من خلال غرفة الفار حتى لا يتم اتهامنا بالباطل وهذا موجه لكل من يبحث عن الحقيقة والعدل».



نفى عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، التصريحات التي نُسبت إليه مؤخرا، حول عدم جدوى التعاقد مع خبير أجنبي.

ونشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة إلى عصام عبد الفتاح، يقول فيها إن "حال التحكيم في مصر لن يصبح أفضل حتى بعد التعاقد مع 10 خبراء أجانب"، وذلك بعد التعاقد رسميا مع الحكم الإنجليزي السابق مارك كلاتينبرج لرئاسة لجنة الحكام.



وقال عصام عبد الفتاح في تصريحات لمصراوي: "لم أدل بأي تصريحات، ولم أقل إننا لو تعاقدنا مع 10 خبراء أجانب فإن التحكيم المصري لم ينصلح حاله".

وشدد عصام عبد الفتاح على أنه "سيتحدث عن كل الأمور التي تحتاج لتوضيح، لكن في الوقت المناسب".

جدير بالذكر أن عبد الفتاح أبدى اعتراضه في وقت سابق على فكرة تعيين خبير أجنبي لتطوير منظومة التحكيم، وأشار إلى أنه في حالة الاستعانة به يجب أن يتحمل المسئولية كاملة.