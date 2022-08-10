عصام عبدالفتاح: هدف الأهلي أمام فاركو غير صحيح.. واستقلت في 15 يونيو الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، إن الإنجليزي مارك كلاتنبرج قد تواصل معه قبل قدومه لمصر وطلب الجلوس معه.

وأضاف عبدالفتاح، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" على قناة الحياة:"كلاتنبرج تواصل معي عبر واتساب وأخبرني يأنه يُريد الجلوس معي عند قدومه ولكنه لم يفعل ذلك ولا أعلم السبب وقررت الرحيل بعد تواجد كلاتنبرج لتولي ملف التحكيم وأشعر بالندم على فترة عملي".

وأضاف رئيس لجنة الحكام السابق:"استقالتي تقدمت بها منذ 15 يونيو وكنت ملتزمًا بكلمتي مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام بالاستمرار حتى وصول كلاتنبرج وما يُدار داخل غرف VAR مُسجل بالصوت والصورة وأحضرنا شريط المباراة من غرفة VAR ومحمود عاشور عمل بطريقة صحيحة طلبنا إظهار الأمر على موقع اتحاد الكرة ولكن اتحاد الكرة رفض حتى لا يكون الأمر بعد ذلك سُنة".

وأتم عبدالفتاح تصريحاته بقوله:"هدف الأهلي غير صحيح أمام فاركو ومحمود عاشور لم يُخطيء لذلك لعب في الجولة التالية وهذا بكل أمانة وبساطة وأتمنى التوفيق للحكام".

وتعادل الأهلي ونظيره فاركو سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة قبل الماضية من الدوري في لقاء شهد جدلاً تحكيميًا بعد إلغاء هدفًا للأهلي.

ويبدأ كلاتنبرج عمله في اتحاد الكرة الأسبوع المقبل، بعد قبول استقالة عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام السابق.

وكان اتحاد الكرة وجه الشكر لعصام عبدالفتاح على ما قدمه طوال الفترة التي تولى خلالها المسؤولية.