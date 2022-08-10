صلاح باشا: تركيزي مواصلة الاحتراف.. ويُعجبني لعب السعيد.. ومثلي الأعلى صلاح وإبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المحترف المصري بصفوف نادي أودينيزي الإيطالي، صلاح باشا، إنه يُركز خلال الفترة الجارية على مواصلة مسيرته الاحترافية.

وأضاف صلاح باشا، خلال مداخلة ببرنامج الريمونتادا على قناة المحور، اليوم الأربعاء:"أتدرب مع الفريق الأول بأودينيزي منذ الموسم الماضي وإن شاء الله أشارك مع الفريق هذا الموسم وتركيزي حاليًا على الاستمرار في الاحتراف".

وقال اللاعب الذي شارك رفقة المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بكأس العرب الماضية:"حين سمعت باهتمام روي فيتوريا بي ومتابعته لي وإشادته بمستوايا حصلت على دفعة كبيرة وإن شاء الله أكون متواجدًا مع المنتخب الأول".

وأتم لاعب أودينيزي الإيطالي:"تُعجبني طريقة لعب عبدالله السعيد ومثلي الأعلي محمد صلاح وإبراهيموفيتش".