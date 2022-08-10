خبير تحكيمي: الجزيري استحق بطاقة صفراء.. وركلة جزاء الزمالك صحيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، إن لاعب الزمالك التونسي سيف الجزيري استحق بطاقة صفراء خلال مباراة فريقه أمام مصر المقاصة.

وأضاف الشناوي، خلال تحليله للحالات التحكيمية على قناة أون تايم سبورت:"سيف الجزيري استحق بطاقة صفراء خلال مباراة المقاصة لادعائه السقوط بمنطقة الجزاء وكان هناك خطأ ضد لاعب الزمالك محمود حمدي "الونش" والحكم احتسبه لصالحه".

وأتم الخبير التحكيمي تصريحاته بقوله:"هدف أحمد سيد "زيزو" الثاني ليس تسللاً و ركلة جزاء الزمالك صحيحة فكان هناك لمسة يد".

وفاز الزمالك بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره مصر المقاصة مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.