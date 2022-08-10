شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري.. الزمالك يكتسح المقاصة ويقترب من اللقب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بفوزه بخماسية نظيفة، على مصر للمقاصة الذي ودع المسابقة بفضل ثلاثية من أحمد السيد زيزو وثنائية من سيف الدين الجزيري، الثلاثاء.

وأرسل زيزو تمريرة عرضية حولها التونسي الجزيري بضربة رأس للمرمي في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 45 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وبعد نهاية الاستراحة بدقيقتين سجل الجزيري هدفه الشخصي الثاني والثالث للزمالك بعد تمريرة من زيزو أيضا.

ثم أضاف زيزو هدفين متتاليين في الدقيقتين 58 بعد تمريرة عرضية من الجزيرة و69 من ركلة جزاء لينفرد بصدارة قائمة الهدافين برصيد 19 هدفا.

ورفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق اليوم.

وفي المقابل هبط المقاصة للدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة في ذيل الترتيب قبل أربع جولات على النهاية.

وفي مباراة أخرى أحبط بيراميدز محاولة أخرى لمضيفه غزل المحلة للهروب من دوامة الهبوط من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوزه 2-صفر، الثلاثاء.

وسجل الجنوب أفريقي فاخري لاكاي الهدف الأول لبيراميدز بعد ثلاث دقائق من البداية بعد تمريرة من إسلام عيسى.

وضاعف عيسى النتيجة في الدقيقة 72 بتسديدة استقرت في مرمى عمرو شعبان حارس غزل المحلة.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني ليواصل مطاردو الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة قبل استضافة مصر للمقاصة في وقت لاحق اليوم.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز 14 ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى ثلاث نقاط قبل أربع جولات على النهاية.

يتبقى للزمالك 4 مباريات حاسمة، منها 2 خارج أرضه أمام فاركو والمصري البوسعيدي يومي 19 و26 أغسطس الحالي على الترتيب.

وسيواجه الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني يومي و23 و29 أغسطس تواليا، في القاهرة.

وسيخوض الزمالك مواجهته القادمة في الدوري المصري، أمام فاركو الثلاثاء19 أغسطس الجاري.

إذا نجح الزمالك في مواصلة الانتصارات، في الجولتين القادمتين، فسيضمن ”الأبيض“ اللقب الـ14 في تاريخه قبل جولتين من انتهاء المشوار، بصرف النظر عن نتائج المنافسين.

ويحتاج الزمالك لحصد 6 نقاط على الأكثر من أصل 12 نقطة.

وقد يحسم الزمالك الدوري قبل حصوله على 6 نقاط في الجولات المقبلة، إذا تعثر الأهلي وبيراميدز في المباريات المقبلة.