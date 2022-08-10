بعد خماسية الزمالك وثنائية بيراميدز.. تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري.. وقائمة الهدافين بعد هاتريك زيزو

الشارقة - اميمة ياسر -

اقترب الزمالك خطوة أخرى من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه الكبير على فريق مصر المقاصة بخماسية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثلاثين من المسابقة المحلية.

وسجل أهداف الزمالك الخمسة كل من أحمد السيد زيزو ثلاثة أهداف "هاتريك"، وسيف الدين الجزيري هدفين.

وهاتريك زيزو رفع رصيده إلى 19 هدفًا لينفرد بصدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن، فيما يلاحقه جون ايبوكا لاعب إنبي بـ13 هدفًا فقط.

وبفوز الزمالك، رفع الفريق الأبيض رصيده إلى 72 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني الذي تغلب 2-صفر على مضيفه غزل المحلة في وقت سابق الثلاثاء.

في المقابل، هبط فريق مصر المقاصة رسمياً للدرجة الثانية بعدما تجمد رصيده عند 15 نقطة متذيلاً جدو لترتيب الدوري قبل 4 جولات على النهاية.

وفي مباراة أخرى، تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على مضيفه غزل المحلة بهدفين نظيفين.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 65 نقطة محتلاً المركز الثاني، ليواصل مطاردة الزمالك المتصدر برصيد 69 نقطة قبل استضافة مصر للمقاصة في وقت لاحق الثلاثاء.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند 30 نقطة في المركز 14 ولا يفصله عن منطقة الهبوط سوى ثلاث نقاط قبل أربع جولات على النهاية.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) - المركز الأول - 19 هدفًا.

2- جون إيبوكا (إنبي) برصيد 13 هدفًا.

3- مابولولو (الاتحاد السكندري) - مروان حمدي (سموحة) - المركز الثاني - 12 هدفًا.

4- مصطفى شلبي (إنبي) - المركز الرابع - 10 أهداف.

5- سيف الدين الجزيري وأشرف بن شرقي (الزمالك)، وشادي حسين (سيراميكا كليوباترا)، أحمد رفعت (فيوتشر) محمد هلال (البنك الأهلي)، عبد الكبير الوادي (سموحة) المركز الخامس - برصيد 9 اهداف.

6- علي معلول ومحمد مجدي أفشة (الأهلي)، أحمد عاطف (فيوتشر)، وخالد قمر (الجونة)، المركز السادس - برصيد 8 أهداف.