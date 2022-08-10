مدرب المقاصة: الأهلي والزمالك لا يلعبان بالناشئين.. وفضلنا إراحة هشام حافظ بعد انتقاله لفيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مدرب فريق مصر المقاصة، عيد مرازيق إن الجميع كان يعلم بأن بمرور ناديه بأزمة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضاف مرازيق، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"عملنا في حدود المتاح، ونعلم بأن هناك فوارق كبيرة بيننا وبين نادي الزمالك الذي يتصدر الدوري حتى الأن".

وتابع مدرب مصر المقاصة:"كنا نتمنى أن نعمل بشكل أفضل من ذلك في ظل الإمكانيات المعدومة، الجميع تأثر بضغط المباريات والأندية الكبيرة شعرت بالمعاناة وعانينا بشكل أكبر بسبب عدم وجود الإمكانيات والجميع في النادي يعلم جيداً هبوط المقاصة ونعمل الآن على الاستعداد للمنافسة في الدرجة الثانية".

واسترسل مرازيق:"نعمل على منح العناصر الشابة فرصة خلال الفترة المقبلة، وهذا التصور نعمل عليه منذ فترة كبيرة والمباريات المقبلة ستكون فرصة كبيرة للشباب قادرين على المشاركة بالموسم المقبل والأهلي لا يلعب بالناشئين، اللاعب صاحب ٢٢ عامًا لا يعتبر ناشيء، والمباراة الأخيرة شارك ٩ لاعبين كبار وليس ناشئين، واليوم الزمالك لا يلعب بالناشئين يجب أن يعلم الجميع بأن الناشئ يعتبر من سن ١٩ عامًا نحترم النادي الأهلي وسنلعب بكل قوة في مباراة الكأس وليس من العيب ان نلعب على ركلات الترجيح في اللقاء".

وأتم مدرب المقاصة تصريحاته بقوله:"الفرق الصغيرة تلعب جيداً في بداية أي مباراة أمام أندية القمة وللأسف عندما تتلقى هدف اللاعب يشعر بالاحباط في عدم القدرة مرة أخرى على العودة ، كان لدينا أمل التعادل بالشوط الأول أمام الزمالك ولكن الأخطاء منعت ذلك وتم انتقال هشام حافظ رسمياً إلى فريق فيوتشر وفضلنا عدم مشاركته لعدم تعرضه للإصابة، ونحتاج أموال الصفقة؛ للظروف التي نمر بها".

وهُزم مصر المقاصة بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الزمالك مساء يوم أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري.