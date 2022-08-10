الأهلي يواصل مغامرته بالناشئين في مواجهة المصري بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري WE المصري.

ويستضيف استاد برج العرب مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 28 جولة، بينما يقع المصري في المركز الـ11 برصيد 33 نقطة.

ويواصل الأهلي خوض مباريات الدوري باللاعبين الناشئين، بعد قرار مجلس الإدارة باستكمال ما تبقى من الدوري بالناشئين.

ويدخل الأهلي مواجهة المصري، بنفس قائمة الفريق التي خاضت مواجهة الاتحاد السكندري الماضية، في ظل استمرار الفريق الأحمر في الأسكندرية لخوض المباراتين.

وتضم قائمة الأهلي العديد من اللاعبين الناشئين مع تواجد ثلاثي أجنبي وهم بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وأليو ديانج واستبعاد كثير من الأساسيين الآخرين.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء - رامي ربيعة – محمود متولي – محمد هاني – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد – محمد أشرف بكري – محمد خليفة نصير – محمد أحمد "شرقية" - أليو ديانج – محمد محمود – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – محمد فخري – محمد حمدي علي – ميدو نبيل – زياد طارق - أحمد سيد عبدالنبي - حسام حسن – صلاح محسن – أحمد سيد غريب – علي عمرو.

وعلى الجانب الأخر، يرغب النادي المصري أن يستعيد نغمة الانتصارات في بطولة الدوري، حيث لم يحقق الفريق البورسعيدي أي انتصار منذ 22 يوليو الماضي، عندما حقق الانتصار الكبير بنتيجة (4-1) أمام سيراميكا كليوباترا.

ولم يحقق المصري البورسعيدي أي انتصار في المباريات الثلاثة الماضية، حيث تعرض للهزيمة في مباراة وتعادل في مباراتين.

بطاقة المباراة

الفريقان: الأهلي والمصري.

المناسبة: الجولة 30 من الدوري المصري.

التاريخ: 10 أغسطس 2022

التوقيت: 09:00 مساءً.

الملعب: برج العرب.

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: محمود البنا.