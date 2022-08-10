عواد: الدوري لم يُحسم بعد.. وهدفنا الفوز في جميع المباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد عواد حارس الزمالك، أن هدف الفريق الأبيض هو الفوز في جميع المباريات، مشيراً إلى أن بطولة الدوري لم تُحسم بعد.

وقال عواد في تصريحات عبر قناة "اون تايم سبورتس 1": "نحمد الله على النتيجة، ولا يوجد حل أخر سوى المكسب وحققنا المطلوب من المباراة".

وأضاف: "نلعب كل المباريات وهدفنا الفوز، ونحترم كل المباريات على الرغم من ظروف وموقف مصر المقاصة".

وأكمل: "كنت انتظر الفرصة وحصلت عليها خلال الفترة الماضية، والدوري لم يحسم بعد ولا يزال هناك ٤ مباريات".

وواصل: "أتمنى التوفيق لبنشرقي بعد توقيعه للجزيرة الإماراتي، وفيريرا يتحدث دائما معنا حول شيء واحد فقط وهو الفوز، وننفذ التعليمات التي يعطيها لنا".

واختتم حارس الزمالك: "مباراة الإسماعيلي مباراة كأس أمام فريق قوي ومحترم، ويجب أن نركز لتحقيق الفوز، وبعد ذلك نعود مرة أخرى لبطولة الدوري".