أسامة نبيه: قمنا بوضع خطة لتعويض الغيابات منذ بداية عملنا مع فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - علق أسامة نبيه مدرب فريق الزمالك، على مستوى الفريق في الفترة الأخيرة، قائلًا أن كل ما وصل إليه الفريق في الوقت الحالي، نتيجة لتركيز والعمل الجاد.

وقال أسامة نبيه في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "التحضير الجيد والرؤية السليمة هي سبب مستوى الزمالك الحالي، كنا نلعم أننا سنواجه بعض المشاكل والغيابات في الفترة الأخيرة من الدوري، لكن منذ قدوم المدير الفني جيسوالدو فيريرا، وضعنا خطة لتعويض تلك الغيابات من فرق الشباب والناشئين".

وأضاف: "في الفترة المقبلة سيشارك عدد أكبر من الشباب، لكن أولًا نسعى لحسم الدوري نهائيًا، ثم سنرى بعض اللاعبين الجدد بقميص الفريق الأول".

واختتم نبيه تصريحاته قائلًا: "المبارايات المقبلة للزمالك هي مباريات كؤوس، الفوز بها هو أهم أولوياتنا هذه الفترة".

وكان الزمالك قد حقق فوزًا مريحًا أمام مصر المقاصة، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية رسميًا، بالخسارة بخماسية نظيفة، أمام متصدر الدوري وحامل لقب الموسم الماضي.