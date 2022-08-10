مدرب الزمالك يتحث عن.. احترام المقاصة.. الصبر أمام فاركو.. وغياب المثلوثي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مدرب نادي الزمالك، البرتغالي روي أجواش، إنهم كانوا في حاجة للفوز أمام نظيرهم مصر المقاصة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وفاز الزمالك بخماسية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وأضاف أجواش، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:"احترمنا المنافس بالرغم من علمنا بأنه الأخير في جدول الدوري ونجحنا في إدارة المباراة بشكل جيد وحسمنا اللقاء في الشوط الثاني".

وتابع مدرب الزمالك:"من منطلق العمل نحاول أن نُحسن كل جوانب الفريق، لذلك نجحنا في استغلال الفرص بشكل إيجابي وإنهاء الهجمات بالأهداف ونعلم أن فاركو من أفضل الفرق الدفاعية في الدوري بفضل مجهودهم الكبير خصوصًا أن الموسم الحالي الأول لهم في الدوري، ونستعد لهم جيدًا وفي هذه النوعية من المباريات علينا التحلي بالصبر لفك خيوط الدفاع أمام المنافس".

وأتم أجواش تصريحاته بالرد على غياب المثلوثي أمام فاركو بقوله:"لعبنا بطرق مختلفة واللاعبون الموجودون سوف نستخدمهم طبقًا للخطة التي تناسب المباراة".