خاص.. تعديل توقيتات القيد الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطاب للاتحادات الأهلية، يفيد بتعديلات علي مواعيد القيد.

وعلم مراسل يلا كورة، إن التعديلات هي أن من يشارك في الدور التمهيدي الأول، سيتم فتح القيد له حتى 22 أغسطس، بدلا من 15 أغسطس.

وأضاف مراسل يلا كورة، أن من يشارك في الدور التمهيدي الثاني يبدأ القيد من 23 أغسطس حتى 15 سبتمبر، بدلا من فترة القيد التي كانت محددة من 1 إلي 15 اغسطس.

وأكمل أن كاف طلب من جميع الفرق المشاركة في الجولة التمهيدية الأولى، إرسال تاريخ ووقت انطلاق المباراة، والمكان الذي يستضيف مبارياتهم على أرضهم بحلول 20 أغسطس 2022.